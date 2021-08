Probelauf am Sonntag in Hohenmölsen

Naumburg - Glück-Auf-Sporthalle statt Euroville: Zumindest in sieben von elf Fällen der Hauptrunde und in allen Heimspielen dieses Kalenderjahres wird Hohenmölsen das Ziel der HCB-Fans sein, wenn sie die Drittliga-Begegnungen der Burgenländer in der Region live vor Ort verfolgen wollen (siehe unten „Termine und Gegner“). An diesem Sonntag gibt es in Hohenmölsen mit einem Testspiel gegen den Oranienburger HC, der in einer anderen Staffel der 3. Liga um Punkte kämpft, einen Probelauf mit Zuschauern.

„Das Euroville konnte uns leider nur ganz wenige freie Termine, die sich überhaupt mit unserem Spielplan vereinbaren ließen, anbieten und dann meist nur am Sonntag und zu verschiedenen Anwurfzeiten“, berichtet HCB-Präsident Uwe Gering. Natürlich verstehe er die wirtschaftlichen Zwänge des Jugend- und Sporthotels am Naumburger Michaelisholz, „aber auch wir brauchen Konstanz und geeignete Rahmenbedingungen“. Und in Hohenmölsen habe man diese gefunden. Man zahle dort zwar Hallenmiete, „doch wir können uns selbst um die Bewirtung kümmern, so dass es für uns wahrscheinlich kein Zuschussgeschäft wird“. Man könne es nicht verantworten, wenn das Flaggschiff des Clubs zu fünf verschiedenen Anwurfzeiten spielt.

In der Glück-Auf-Sporthalle werden die Spiele jeweils samstags um 19.30 Uhr angepfiffen. „Ein weiterer Vorteil für uns ist, dass wir in Hohenmölsen mit Anwendung des derzeit gültigen Hygienekonzepts bis zu 250 Zuschauer unterbringen können. Im Euroville wären es dagegen nur 150 gewesen“, so Gering.

Beim Probelauf am Sonntag (Anwurf ist um 15 Uhr) gilt: Kontaktnachverfolgung per Luca-App oder mit Kontaktdatenblatt; Tragen von Mund-Nase-Bedeckung auf allen Wegen (kann am Platz abgenommen werden); Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Der Eintritt kostet ab 14 Jahre 2,50 Euro; Erwachsene zahlen fünf Euro.

Termine und Gegner

Bis zum Jahresende werden die Männer des HC Burgenland ihre Drittliga-Heimspiele jeweils an einem Samstag in der „Glück-Auf-Sporthalle“ in Hohenmölsen austragen. Das sind die Termine und Gegner (Anwurf ist jeweils um 19.30 Uhr - 11. September: HSV Hannover; 25. September: SV Anhalt Bernburg; 9. Oktober: SC Magdeburg II; 23. Oktober: Northeimer HC; 20. November: Eintracht Hildesheim; 27. November: SV Plauen-Oberlosa (Beginn der Rückrunde); 11. Dezember: TSV Burgdorf II.

Im Naumburger „Euroville“ sollen im Jahr 2022 dann die restlichen Heimspiele der Hauptrunde stattfinden - 22. Januar, 19.30 Uhr: TuS Vinnhorst; 12. Februar, 19.30 Uhr: MTV Braunschweig; 26. Februar, 20 Uhr: Hannover-Burgwedel; 5. März, 19.30 Uhr: SC DHfK Leipzig II.