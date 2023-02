Bad Kösen/ag - Die Diskussion um die Zukunft des in den Bad Kösener Saalhäusern ansässigen Landesweingutes Kloster Pforta reißt nicht ab. Nachdem Tageblatt/MZ in der Montagausgabe berichtet hatte, die Landgesellschaft als Eigentümer erwäge, auf die notwendigen Investitionen in das Weingut zu verzichten und stattdessen die Produktion in die Winzervereinigung Freyburg einzugliedern, hat die SPD im Burgenlandkreis am Montag solche Pläne deutlich abgelehnt. Insbesondere nach Auffassung des Aufsichtsratsvorsitzenden der Winzervereinigung und FDP-Politikers Andreas Silbersack würden so die Probleme bei der Führung des landeseigenen Weinguts gelöst und es erübrige sich der Neubau in Naumburg oder am angestammten Standort in Bad Kösen, heißt es.

Versuche der Liberalen

Die SPD Burgenlandkreis habe sich in der Vergangenheit immer wieder mit diesen oder anderen Privatisierungsversuchen befasst und lehne diese strikt ab, heißt es in einer von der Partei veröffentlichten Pressemitteilung. Kreisvorsitzender Rüdiger Erben erinnert in ihr daran, dass die Liberalen während ihrer letzten Regierungsbeteiligung 2002 bis 2006 schon einmal daran gearbeitet haben, das Landesweingut zu privatisieren. Damals beendeten die Landtagswahlen 2006 und das Ausscheiden der FDP aus der Landesregierung das Vorhaben.

Staatsminister ist gefordert

Vielmehr sieht Erben den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden des Landesweingutes, Staatsminister Rainer Robra (CDU), in der Pflicht, endlich die Weichen für die notwendigen Investitionen zu stellen. Zugleich sei das Landesweingut nicht nur für den Sitz in Bad Kösen wichtig. Der Gosecker Dechantenberg stelle die Wiege des Weinbaus an Saale und Unstrut dar, betont der SPD-Kreisvorsitzende.

Erben weiter: „Wenn es Probleme gibt, dann wird das Heil in der Privatisierung gesucht. Nichts anderes steckt aus meiner Sicht hinter dem Vorschlag, die Produktion auf die private Winzervereinigung zu übertragen. Das machen wir nicht mit. Das Landesweingut muss eigenständig bleiben, denn das Landesweingut ist nicht irgendein Wirtschaftsbetrieb, es ist Landesidentität.“