Premieren-Treffer gibt Stepan Auftrieb

Erik Stepan hat am vergangenen Sonntag beim souveränen 35:25-Heimsieg des HCB gegen Hannover-Burgwedel sein erstes Tor in der 3. Liga erzielt. Am Samstagabend trifft er mit den Burgenländern in Plotha auf den SC DHfK Leipzig II.

Plotha/Naumburg - Es muss ein besonderer Treffer gewesen sein, der da am vergangenen Sonntag in der 53. Minute des HCB-Heimspiels in Plotha gegen Hannover-Burgwedel gefallen war. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 31:24 für die Gastgeber, Erik Stepan, wurde von seinen Teamkollegen lautstark gefeiert. Nach dem Abpfiff, als der 35:25-Erfolg der Burgenländer perfekt war, liefen die Dober, Göbner, Szep-Kis & Co. samt Trainer und Betreuer noch einmal auf den Linkshänder zu, herzten ihn nach Strich und Faden. Stepans Treffer bedeutete das Ende einer anderthalbjährigen Warte- und auch Leidenszeit: Es war das erste Drittliga-Tor des 22-jährigen Mecklenburgers.

Trainer ist sehr zufrieden

Steffen Baumgart ist des Lobes voll. „Der Junge ist vor der Saison 2020/21, ohne eine Grundausbildung an einer Sportschule erhalten zu haben, aus der fünften Liga zu uns gekommen. Und hat sich in dieser Zeit mit enormem Trainingsfleiß sehr gut weiterentwickelt“, sagt der HCB-Coach über den Linkshänder. Stepan habe in einem Trainingsspiel in der vergangenen Woche gegen Oberligist Bad Blankenburg schon gute Szenen, aber Pech im Abschluss gehabt (unter anderem ein Lattentreffer). „Da war er am Boden zerstört. Deshalb freut es mich umso mehr, dass er jetzt den Bann gebrochen hat“, so Baumgart.

Und auch der Angesprochene selbst ist extrem erleichtert. „Es ist schon frustrierend, wenn du eine so lange Zeit auf der Bank sitzen und auf deine Chance warten musst. Ich habe aber die Hoffnung nie aufgegeben und fast täglich Zusatzschichten im Fitnesscenter geschoben“, erzählt Erik Stepan, der in Wittenburg in der Nähe von Schwerin aufgewachsen ist. Sein Vater hat wie er bei der dortigen TSG gespielt, seine Schwester ist noch immer für den Verein aktiv.

Ich habe aber die Hoffnung nie aufgegeben und fast täglich Zusatzschichten im Fitnesscenter geschoben. Erik Stepan

Durch einen Zufall war Stepan Ende August 2020 vom HCB „gecastet“ worden, als er mit dem Sachsenligisten Rückmarsdorf, zu dem er wegen des Studiums in Leipzig gewechselt war, bei einem Turnier der Burgenland-Zweiten in Plotha auflief. Der 1,90-Meter-Recke fiel den Gastgebern nicht nur wegen seiner Körpergröße auf; mit ihm schloss der HCB schließlich eine noch offene „Planstelle“ als Back-up im rechten Rückraum seines Drittliga-Kaders. Seitdem kämpft der Linkshänder verbissen um Einsatzzeiten - wohl wissend, dass er auf seiner Position mit dem erfahrenen Tom Hanner und dem slowakischen Jungnationalspieler und EM-Starter Marek Hnidák Top-Leute noch vor sich hat.

Auch wenn seine sportliche Karriere noch am Anfang steht: Erik Stepan will dem Handball auch später treu bleiben. In Leipzig studiert er - wie sein Teamkollege auf der Rechtsaußenposition, Philipp Große - Sportwissenschaften. „Ich werde mich aber wahrscheinlich in Richtung Sportmanagementbereich spezialisieren. Schön wäre es auch, in Leipzig oder der näheren Umgebung bleiben zu können, denn hier gefällt es mir sehr, sehr gut“, so Stepan, dessen Wahlheimat ihm heute in Form der DHfK-Reserve besonders nahe kommt.

HCB verpflichtet Kreisläufer und Torhüter

Niklas Seifert wird ab der kommenden Saison im HCB-Trikot auflaufen. Der aus Apolda stammende Kreisläufer wechselt vom nächsten Gegner der Burgenländer, dem SC DHfK Leipzig II, und wird unabhängig von der Ligazugehörigkeit einen Vertrag beim HCB unterschreiben. Als zweiten Neuzugang für das Spieljahr 2022/23 hat Präsident Uwe Gering Torhüter Marian Voigt von Oberligist Concordia Delitzsch vermeldet.

Gegen den SC DHfK Leipzig II gilt am Samstag (Anwurf ist um 19.30 Uhr) für das Publikum in der Sporthalle Plotha noch einmal die 2G-plus-Regel. Dafür entfallen erneut die Zuschauerbeschränkung und die Maskenpflicht. Für alle anderen HCB-Heimspiele in Plotha sind ab sofort jeweils maximal 120 Zuschauer zugelassen; dafür gilt nach den jüngsten Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt die 3G-Regel. tok