Potenzielle Betreiberin stellt sich und ihre Ideen vor

Memleben - Nicht nur die Corona-Pandemie hat die Gastronomie in schweres Fahrwasser gebracht (wir berichteten zum Fall des Naumburger Ratskellers). Oft schließen Gaststätten auch, weil es für die Betreiber, die in den Ruhestand eintreten, keine Nachfolge gibt. So geht es auch der Dorfgaststätte „Zur grünen Buche“ in Bucha. Das Grundstück mit Gaststätte, einer Wohnung im Obergeschoss und einem Saal im Nebengebäude im Eigentum der Gemeinde Kaiserpfalz war in den vergangenen Wochen mehrfach Thema in der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne, des Gemeinderats Kaiserpfalz und der in Bucha aktiven Vereine.