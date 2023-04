Gebürtigem Leipziger wird bewaffnetes Handeltreiben mit illegalen Betäubungsmitteln zur Last gelegt. Warum die Strafkammer die Unterbringung des 32-Jährigen in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus prüft.

Halle/Naumburg - Der geschulte Geruchssinn eines Polizeibeamten wurde einem Naumburger am 3. November vergangenen Jahres zum Verhängnis. Nachdem er an jenem Tag zwei Polizisten die Wohnungstür geöffnet hatte - diese wollten ihm lediglich nach einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren die für die Ermittlungen beschlagnahmten Mobiltelefone zurückgeben - zog den Beamten der Geruch von Marihuana in die Nasen. Kurzerhand leiteten sie vor Ort eine Wohnungsdurchsuchung in die Wege und wurden fündig. Wegen bewaffneten Drogenhandels muss sich der gebürtige Leipziger, der inzwischen in Halle in Untersuchungshaft sitzt, seit gestern im Landgericht Halle verantworten.