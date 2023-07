Die Polizei findet in Balgstädter Kleingartenanlage mehrere Cannabis-Pflanzen vor. Der Hinweis kam von Gartenpächtern.

Polizeieinsatz in Gartenanlage: Drei Cannabispflanzen im Besitz, aber keinen Führerschein

Balgstädt/ag - Nach einem Hinweis von anderen Gartenpächtern hat die Polizei in einer Kleingartenanlage in Balgstädt am Sonntagabend drei Cannabispflanzen sichergestellt. Nachdem der Kleingärtner zur Klärung des Sachverhaltes mit seinem Pkw schließlich vor Ort erschienen war, wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der 46-jährige muss sich nun wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.