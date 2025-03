Bei einem Unfall in Nebra hat sich ein Fahrradfahrer verletzt. Schnell wurde klar, dass der Mann betrunken war. Das könnte strafrechtliche Konsequenzen für ihn haben.

Nun drohen Punkte in Flensburg! Betrunkener stürzt vom Fahrrad und verletzt sich

Unfall in Nebra

Ein betrunkener Mann ist in Nebra von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Nebra. - Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Fahrradfahrer in Nebra bei einem Unfall verletzt. Der Mann sei betrunken gewesen, so die Polizei.

Laut den Angaben verlor der 59-Jährige in der abschüssigen Erich-Langrock-Straße die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Es sei schnell klar geworden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe, so die Polizei. Ein Schnelltest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Im Krankenhaus seien in der Folge nicht nur die Verletzungen des 59-Jährigen behandelt worden, sondern ihm wurde auch Blut abgenommen, um den genauen Promille-Wert zu ermitteln.

Wer mit mehr als 1,6 Promille Fahrrad fährt, den können laut Bußgeldkatalog drei Punkte in Flensburg, eine Geldstrafe sowie die Anordnung einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) erwarten.