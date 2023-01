Naumburg/Weißenfels - Die schweren Verletzungen eines Weißenfelsers am Neujahrstag beschäftigt im Nachgang auch die Polizei im Burgenlandkreis. Diese ermittelt derzeit, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, in dessen Folge der 20-Jährige aus der Saalestadt seine linke Hand und sein linkes Augenlicht verloren hat. Ereignet hat sich der Vorfall laut Polizei am Neujahrstag gegen 3.30 Uhr auf dem Markt in Naumburg.