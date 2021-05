Polizei stellt bei Drogenrazzia zwei Kilogramm Marihuana sicher

Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Naumburg - Bei einer groß angelegten Drogenrazzia im Burgenlandkreis sind am Mittwoch zwei Männer festgenommen worden. Dabei handelt es sich laut Polizeiinspektion Halle um einen 42-jährigen Mann aus dem Bereich Elsteraue und einen 31-jährigen Mann aus dem Bereich Naumburg.

Mit insgesamt 150 Einsatzkräften untersuchten die Beamten 16 Objekte in Elsteraue, Naumburg, Lützen, Teuchern und Freyburg. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Wohnungen, aber auch um Nebengelasse, Garagen und mehrere Fahrzeuge.

Beweismittel gesichert

Dabei stellte die Polizei umfangreiche Beweismittel, unter anderem Mobiltelefone, sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Außerdem wurden dabei etwa zwei Kilogramm Marihuana gefunden und sichergestellt sowie mehrere Tausend Euro Bargeld und Utensilien wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial.

Schon im Vorfeld der Durchsuchung waren gegen die beiden Verdächtigen Haftbefehle erwirkt worden. Diese wurden ihnen am Mittwoch vor Gericht verkündet. Nun befinden sich die Verdächtigen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Halle.

Wie Polizeisprecherin Antje Hoppen mitteilt, ermitteln Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle bereits seit Ende 2020 in einem Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. In diesem Zusammenhang gelang es der Polizei im März 2021, einen Drogenkurier im Burgenlandkreis festzunehmen. Damals wurden rund 500 Gramm Crystal beschlagnahmt. Der 32-jährige Deutsche befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Beschlüsse als Grundlage

Die fortgesetzten Ermittlungen in diesem Fall führten zu weiteren Hinweisen, auf deren Grundlage am Mittwoch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgericht Halle umgesetzt worden sind. Bei den Durchsuchungen, die um 6 Uhr morgens zeitgleich an den genannten Orten begannen, waren Einsatzkräfte aus den Revieren Burgenlandkreis, Halle, Mansfeld-Südharz und Saalekreis beteiligt. Welches Strafmaß die mutmaßlichen Drogenhändler erwartet, das müsse im Laufe der Beweisermittlung im Einzelfall geprüft werden, sagte die Polizeisprecherin abschließend.