Polizei-Ermittlungen zu Vorfällen in Naumburg laufen teils noch

Naumburg - Drei Brände in Naumburg, zwei davon mit einem besonders tragischen Verlauf, beschäftigten in den vergangenen Monaten die Polizei. Lediglich in einem Fall konnten die Ermittlungen bisher abgeschlossen werden. So heißt es seitens der Polizeiinspektion zum Brand eines Wohnhauses in der Freyburger Straße, der Anfang Februar einer Frau und einem Mann das Leben gekostet hatte: „Es gibt keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Hinweise auf ein vorsätzliches Branddelikt liegen nicht vor.“

Anders sieht es da schon bei dem ebenfalls tragischen Unglück aus, das sich Anfang März in der Raschstraße, gegenüber dem Jägerspielplatz, ereignete. Auch da kamen zwei Personen ums Leben, und schon bald stand der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen teilte die Polizei am Montag auf Tageblatt/MZ-Nachfrage mit: „Die Ermittlungsgruppe Feuer befragt noch Zeugen. Gutachten werden erstellt und in der Folge ausgewertet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Nur für Blechschaden, aber ebenfalls Aufsehen sorgte vor etwa zwei Wochen schließlich noch das wohl mittels einer Mülltonne in Flammen gesetzte Auto des Naumburgers Frank Mayntz im Bürgergartenviertel. Mayntz ist Mitglied der Linken und engagiert sich für die Integration von Flüchtlingen. Die Polizei hält einen Anschlag aus politischen Gründen deshalb für möglich und hat die Staatsschutzabteilung eingeschaltet. Weitere Erkenntnisse über mögliche Brandstiftung und Tatverdächtige wurden gestern seitens der Polizeiinspektion aber noch nicht preisgegeben.