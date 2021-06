Pokal-Wettbewerb wird abgebrochen

In der Kreisoberliga - hier eine frühere Partie zwischen Mertendorf und Bad Kösen - soll am 13. Auguist ein Saison-Eröffnungsspiel stattfinden. Interessierte Vereine können sich für die Austragung bewerben.

Naumburg - Das Training auf den Fußballplätzen der Saale-Unstrut-Finne-Region ist allerorts wieder angelaufen; erste Testspiele werden bereits geplant. Die jüngsten Lockerungen der Corona-Auflagen machen es möglich. Nachdem der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die kommende Saison mit Beginn am letzten Juli-Wochenende (Verbandsliga) beziehungsweise am 14. August (Landesliga/-klasse) schon vorbereitet hat, zieht nun auch der Kreisfachverband (KFV) Burgenland nach. In seiner ersten Sitzung in Präsenz seit dem vergangenen September hat das Präsidium des KFV entsprechende Entscheidungen getroffen. Tageblatt/MZ gibt einen Überblick:

Burgenlandpokal:

Der Wettbewerb des Spieljahres 2020/21 wird ohne Wertung abgebrochen. „Unser Pokalsieger hätte bis zum 30. Juni 2021 feststehen müssen. Dies wäre aber auch mit der zurzeit geltenden 14. Eindämmungsverordnung vom zeitlichen Rahmen her selbst im Turniermodus nicht mehr durchführbar gewesen“, erklärt der für den Spielbetrieb zuständige KFV-Vizepräsident Tobias Czäczine. Zudem muss der Burgenlandkreis keinen Teilnehmer am Landespokalwettbewerb 2021/22 stellen, da dieser höchstwahrscheinlich gar nicht ausgetragen wird. Nach jetzigem Stand wird der FSA in der kommenden Saison den eingefrorenen Pokalwettbewerb des abgebrochenen Spieljahres 2020/21 mit dem Achtelfinale und zwei nachzuholenden Drittrunden-Partien fortführen.

Zuvor hatte der KFV Burgenland bereits die vergangene Meisterschaftssaison laut einem Präsidiumsbeschluss vom 28. März (wir berichteten) ohne Wertung abgebrochen. Demnach gibt es im Kreis - im Gegensatz zur Regelung auf Landesebene - weder Auf- noch Absteiger.

Saisonstart/Eröffnungsspiel:

In Abhängigkeit von den dann geltenden Verordnungen auf Landes- und Kreisebene soll die Saison 2021/22 im Burgenlandkreis parallel zur Landesliga und zur Landesklasse Mitte August (wir berichteten) beginnen. Der KFV plant für den 13. August ein Eröffnungsspiel zwischen zwei Teams der Kreisoberliga. Alle Vereine des Burgenland-Oberhauses können sich bis 15. Juli für die Austragung auf ihrem heimischen Platz bewerben. Diese Partie ist quasi ein Ersatz für das Supercupspiel zwischen dem amtierenden Kreismeister und dem Burgenlandpokalsieger, mit dem der KFV sonst traditionell die Saison eröffnet.

„Die Kreisoberliga wird weiterhin sonntags spielen. Kernspieltag für die Kreisliga und Kreisklasse bleibt der Sonnabend“, berichtet Spielausschuss-Vorsitzender Tobias Czäczine.

Mannschaftsmeldungen/Staffeltag:

Bis zum 15. Juli müssen die Vereine ihre Startmeldungen sowie Anträge zur Bildung von Spielgemeinschaften für die Saison 2021/22 abgeben. „Wir wissen, dass der Zeitraum zwischen dem Ende dieser Frist und dem Saisonstart knapp bemessen ist. Aber die meisten Vereine sind nach der langen coronabedingten Zwangspause gerade erst wieder ins Training eingestiegen. Wir wollten ihnen Zeit geben, sich zu finden und zu sortieren“, so KFV-Vize Czäczine. Schließlich müssten sich die Vereine auch erst mal einen Überblick verschaffen, ob sie ihre bisherigen Mannschaften noch vollkriegen. Auch Gespräche mit möglichen Partnern für Spielgemeinschaften seien nicht von heute auf morgen zu führen.

In der Woche nach dem 15. Juli will der KFV die Staffeleinteilung bekannt geben und die Spielpläne für die bevorstehende Saison erstellen. Im Voraus erhalten alle Vereine „eine Abstimmungsvorlage für eine mögliche Flexibilisierung des Spielbetriebs sowie die Schaffung von Wertungsgrundlagen“, wie der Kreisfachverband mitteilt. „Darin werden den Vereinen über das elektronische Postfach zwei, drei mögliche Modelle vorgestellt, und die Abstimmung erfolgt bis 15. Juli“, erklärt Tobias Czäczine. Der Staffeltag ist in Präsenz für den 6. August geplant.

Testspiele:

Bislang war eine maximale Personenzahl von 30 für die Austragung von Testspielen vorgeschrieben gewesen. Für Fußballteams im Erwachsenenbereich wäre diese Regelung nicht umsetzbar, es sei denn, sie wären ohne Wechselspieler angetreten, denn auch Trainer, Betreuer und Schiedsrichter hätten ja noch hinzugerechnet werden müssen. In der aktuellen Version der Eindämmungsverordnung ist allerdings von diesen 30 Personen nicht mehr die Rede: Hier heißt es unter anderem: „ So dürfen nach §11 wieder Wettkämpfe im Freien mit bis zu 1.000 Personen (inkl. Zuschauer) stattfinden. Dabei ist vom Veranstalter ein Anwesenheitsnachweis zu führen.“ Zudem dürfe ausschließlich Personen der Zutritt zur Sportanlage gewährt werden, die eine Testung mit negativem Ergebnis vorlegen oder durchführen oder von der Testpflicht ausgenommen sind (Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres).

Schiedsrichter-Lehrgang:

Am 17. Juli beginnt im Sportlerheim der Droyßiger SG ein neuer Anwärterlehrgang für Schiedsrichter. Folgetermine für die theoretische Ausbildung sind der 24. und der 31. Juli. Die Prüfung der Anfänger erfolgt am 1. August, teilt der KFV mit. Anmeldungen können noch kurzfristig bei Max Pfannschmidt, dem Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, erfolgen.

Mathias Leschek (41) vom JFV Weißenfels ist als kommissarischer Präsident des KFV Fußball Burgenland berufen worden. (Foto: Leschek)

Führungsgremium:

In seiner jüngsten Sitzung hat das Präsidium des KFV Burgenland Mathias Leschek als kommissarischen Präsidenten berufen. Der Weißenfelser ist seit drei Jahren im Jugendausschuss des Kreisfachverbandes tätig und seit 2019 als Vizepräsident für den Nachwuchsbereich verantwortlich. Leschek (41, sein Heimatverein ist der JFV Weißenfels) übernimmt beide Ämter bis zum Ende der Legislaturperiode in Personalunion.