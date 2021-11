Podiumsplatz als Krönung

Denver - Das Beste kommt (fast) immer zum Schluss: Mit seinem dritten Platz in der Wertung des ersten Tages beim Finale in Denver (Colorado) hat Tim Apolle seine Teilnahme an der US-amerikanischen Enduro-Cross-Meisterschaft AMA und damit auch seine gesamte Tournee durch die Vereinigten Staaten gekrönt. „Ich konnte es kaum fassen, als ich plötzlich zusammen mit meinen sportlichen Vorbildern Colton Haaker und Cody Webb auf dem Podium stand“, war der 25-jährige Billrodaer von den Emotionen - inklusive obligatorischer Champagner-Dusche - überwältigt.

Apolle hatte den Platz auf dem Podest nicht durch spektakuläre Einzelergebnisse in den drei Wertungsläufen, sondern dank seiner Konstanz ergattert. Die Ränge vier, sechs und fünf reichten ihm für das bisher einmalige Siegertreppchen-Erlebnis mit dem mehrfachen Super-Enduro-Weltmeister Haaker und dem nach einer Handgelenkverletzung gerade erst in den Wettbewerb eingestiegenen, aber an beiden Tagen in Denver siegreichen Webb. „Das bedeutet mir sehr viel, denn das sind schließlich Profis, die von ihrem Sport leben können“, so Tim Apolle, dessen USA-Trip von Sponsoren finanziert wird.

Heiße Rennen unterm Hallendach: Zum Abschluss seiner USA-Tour belegte der 25-jährige Tim Apolle (l.) in Denver den dritten Platz. (Foto: Apolle)

Am zweiten Renntag in der Hauptstadt Colorados kam der angehende Lehrer für Sport und Geografie auf den siebenten Rang. „Denver liegt ja fast 2.000 Meter über dem Meeresspiegel. Die geringere Sauerstoffmenge in der Höhe hat es während der Rennen, die ohnehin schon sehr anstrengend sind, natürlich nicht leichter gemacht“, berichtet Apolle. Für die Hauptrennen hatte sich der künftige Pädagoge nicht extra qualifizieren müssen, weil er zu den Top-Ten-Fahrern gehörte. „Deshalb hatte ich aber auch weniger Zeit auf der Strecke, die ich eigentlich auch immer brauche, um richtig in Fahrt zu kommen.“ Dann sei ihm im zweiten Training auch noch die Kette gerissen, was ihm noch nie passiert sei.

Neunter als bester Beta-Fahrer

In der Gesamtwertung der amerikanischen Meisterschaft belegte der Enduro-Pilot aus dem Burgenlandkreis als bester Beta-Fahrer den neunten Platz. Souveräner Sieger nach den insgesamt sechs Wettbewerben wurde Colton Haaker auf Husqvarna, gefolgt von Cooper Abbott (KTM).

Die Fahrt von seinem Hauptquartier in Prescott Valley (Arizona) zu seinem vorerst letzten Rennen in den USA hatte „nur“ etwa 14 Stunden gedauert, dafür war sie aber mit jeder Menge landschaftlich reizvoller Sehenswürdigkeiten gespickt. „Die rötlichen Felswände des Grand Canyon und anderer Nationalparks an der Strecke, die Rocky Mountains - das war schon eine tolle Tour“, schwärmt der Billrodaer von diesem Road-Trip.

WM-Auftakt in Polen

„Ich hatte eine sehr gute Zeit hier, habe erfolgreiche Rennen bestritten, bin mit dem Fahrerischen sehr zufrieden“, zieht Tim Apolle ein positives Fazit seines USA-Aufenthaltes, der ihm jedoch nicht nur Erfreuliches beschert hat. Denkt man nur an den Diebstahl seiner Ausrüstung („Alles, was ich hatte, war weg“) und seine Knieverletzung in einem Rennen, das er deshalb mit null Punkten beendete (Tageblatt/MZ berichtete jeweils). „Aber auch solche Erfahrungen muss man wahrscheinlich mal gemacht haben.“

Nun fiebert Tim Apolle der Super-Enduro-WM unterm Hallendach entgegen, die am 7. Dezember in Polen startet: „Ich hoffe sehr, dass ich daran teilnehmen kann. Nach meiner Rückkehr werde ich versuchen, alles dafür Nötige zu klären.“ Im Februar will der 25-Jährige dann ein Referendariat beginnen. Dafür habe er mehrere Bewerbungen verschickt.