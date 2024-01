40-Jähriger bedroht in einem Regionalzug zwischen Weimar und Halle andere Fahrgäste und zwingt eine Person, in Naumburg auszusteigen. Der Mann fällt zudem wegen verfassungsfeindliche Symbole auf.

Naumburg/mit - Ein 40-jähriger Fahrgast hat in einer Regionalbahn von Weimar in Richtung Halle einen anderen Fahrgast bedroht und diesen dazu genötigt, am Bahnhof in Naumburg auszusteigen. Laut den Beamten hatte sich der Unruhestifter am Dienstagnachmittag in dem Zug „unflätig“ verhalten, er sei laut gewesen und habe Musik mit rechtsradikalen Texten gehört.

Gegenüber dem Mitreisenden habe er verfassungswidrige Äußerungen gemacht. Bevor er ausstieg, hatte der Geschädigte den Zugbegleiter informiert. Bei der Zugankunft in Halle nahmen Polizisten den Störenfried in Empfang und kontrollierten ihn. Der Mann habe verfassungsfeindliche Symbole getragen und mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Gegen ihn wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung erstattet und Ermittlungen eingeleitet. Zudem erhielt er für den Hauptbahnhof Halle ein zweijähriges Hausverbot.