Plötzlich ganz vorn: Bad Bibraer Schulsanitätsdienst belegt zweiten Platz

Bad Bibra - Die Freude an der Sekundarschule Bad Bibra war dieser Tage groß, denn der Schulsanitätsdienst hat im Wettbewerb im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Johanniter“ im thüringischen Altenburg den zweiten Platz belegt - mit stolzen 87,4 von insgesamt 100 Punkten.

Wie Ausbilderin und Leiterin Anika Schreiber verdeutlicht, sei das für die Schüler ein tolles Überraschungsergebnis, über das sie sehr stolz und voller Freude ist. „Beim Wettkampf traten unter anderem Ersthelfer der Johanniter-Jugend aus ganz Sachsen-Anhalt und Thüringen gegeneinander an. Es gingen insgesamt acht Mannschaften in dieser Kategorie an den Start. Zu ihnen gehörte unser Team mit sechs Jugendlichen aus der Sekundarschule Bad Bibra, Notfallsanitäter, wie ich selbst einer bin, oder zum Beispiel Kindergärtnerinnen, die die Erste Hilfe direkt bei Kindern anwenden. Die Jugendlichen aus dem Schulsanitätsdienst in Bad Bibra sind als Ersthelfer angetreten“, erklärt Anika Schreiber die Wettbewerbsaufstellung.

In mehreren Bereichen hatten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis zu stellen. Zunächst war ein schriftlicher Test zu absolvieren. Folgend mussten die Jugendlichen ihre praktischen Fähigkeiten beweisen und insgesamt fünf Verletzte versorgen. Zum Abschluss war zu viert eine Patiententrage durch einen Parcours zu bringen. Eine recht anspruchsvolle Aufgabe hatte da das Team zu meistern, denn die Trage war mit Wasser gefüllten Gewichten bestückt, aus denen möglichst kein Wasser verschüttet werden durfte.

Erfolgreich auf dem zweiten Platz: das Wettbewerbsteam der Johanniterjugend im Schulsanitätsdienst aus Bad Bibra. (Foto: Anika Schreiber)

Weiter in die Punktwertung floss ein, ob das Team genügend auf den Eigenschutz geachtet und die richtige Verdachtsdiagnose gestellt hat, ob alles untersucht wurde, was wichtig zum Erkennen des Krankheitsbildes ist, sowie die Durchführung der Untersuchungen richtig und ordentlich waren. Nicht zuletzt spielte eine Rolle, ob die Maßnahmen zeitnah getroffen wurden.

„Das Sieger-Team darf im kommenden Jahr zum Bundeswettkampf antreten und sich der Konkurrenz aus ganz Deutschland stellen, die sich in diesem Jahr jeweils mit einem ersten Platz qualifiziert haben. Unser Ziel ist es quasi, in zwei Jahren den ersten Platz zu erreichen. Aber wir sind nun trotzdem sehr stolz, dieses Jahr sogar schon den zweiten Platz belegt zu haben“, sagt Anika Schreiber, die ihrem Team für die gezeigte Leistung und großen Wettkampfgeist dankt. Sie hatte den Schulsanitätsdienst an der Sekundarschule Bad Bibra im vergangenen Jahr von ihrem Vorgänger Gunnar Knoth übernommen.