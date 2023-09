Burkhard Jarzyna folgt Detlef Apel als Geschäftsführer der „Kubi“. Der 61-Jährige hat als „Kubi“-Chef nun das Sagen im Naumburger Sport- und Freizeitbad Bulabana sowie im Bad Kösener Kösalina. Bei der GWG will er aber auch weitermachen.

Naumburg - Am Donnerstag hatten sich die Bulabana-Mitarbeiter von ihrem Chef Detlef Apel nach dessen plötzlicher Entlassung verabschieden müssen. Am Dienstag stand Apels Nachfolger in der Tür: Burkhard Jarzyna.