Zum traditionellen Maibaumsetzen in Sieglitz wird ein neuer Bike-Park eröffnet. Welche weiteren Veranstaltungen nach dem Volksfest für vier Generationen im Mai folgen.

Per Rad aufs „Waschbrett“ - Neuer Bike-Park in Sieglitz entstanden

Sieglitz - Moritz Hoffmann, Pius Gotter und Richard Becher ist die Begeisterung deutlich anzumerken. Wieder und wieder sausen die drei Jungs mit ihren BMX-Rädern über den Parcours, vollführen an aufgeschütteten Hügeln kleine Sprünge und werden am sogenannten „Waschbrett“ ordentlich durchgeschüttelt. „Total cool, dass wir so etwas jetzt bei uns im Dorf haben“, kommentiert Moritz Hoffmann.