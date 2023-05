In und um die Klosterkirche in Zscheiplitz wird eine neue Teilstrecke des Lutherwegs im Süden Sachsen-Anhalts eröffnet. Welche Hoffnungen die Region auf dieses neue Wanderangebot von Lutherstadt Eisleben bis Naumburg setzt.

An und in der Klosterkirche Zscheiplitz wird der neue Teilabschnitt des Lutherwegs in Sachsen-Anhalt mit zahlreichen Gästen eröffnet.

Zscheiplitz - So viele Menschen auf einem Haufen hat die Dame mit Hund auf dem Pfad an der Klosterkirche Zscheiplitz wohl noch nicht oft gesehen. Manche sind in schicke Anzüge gekleidet, laufen in guten Lederschuhen über Stock und Stein - vorbei an Schildern und Markierungen, zu denen jetzt ein neues Symbol hinzugekommen ist: ein filigran geschwungenes L in sattem Grün.