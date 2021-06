Patienten können ab 7. Juni wieder besucht werden

Naumburg/Zeitz - Ab Montag, 7. Juni, hebt das SRH Klinikum Burgenlandkreis in Naumburg und Zeitz das generelle Besuchsverbot zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung auf, können Patienten unter Einhaltung bestimmter Bedingungen dann wieder Besuch auf Station empfangen. Auch die Cafeteria wird unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Möglich macht all dies die erfolgte Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt, teilt das Klinikum mit.

Dabei gilt, dass pro Tag ein Patient einen Besucher für etwa eine Stunde empfangen darf. Alle Besucher müssen sich täglich neu am Empfang mit einem Besuchsschein anmelden. Dabei muss ein amtlicher Corona-Negativ-Nachweis vorgezeigt werden, der bezeugt, dass der Besucher geimpft, getestet oder genesen ist. Der Besuchsschein kann vorab ausgefüllt werden und ist am Empfang zum Mitnehmen oder im Internet als Download erhältlich.

Die Besuche können vorerst nur nachmittags zu festgelegten Zeiten stattfinden. Zudem sind Besucher angehalten, in den Gebäuden eine Maske zu tragen. Begleitpersonen eines Besuches sind nicht erlaubt. Besucher können sich auch nicht am selben Tag abwechseln. In Ausnahmefällen wie bei Kindern oder schwerst kranken Patienten wird weiterhin im Einzelfall von dieser Regelung abgewichen. Derartige Besuche müssen jedoch vorher telefonisch auf der jeweiligen Station angefragt werden. Das gesamte Vorgehen ist mit dem Asklepios Klinikum Weißenfels abgestimmt. (jak)

Weitere Informationen auf der Internetseite des Klinikums unter: www.klinikum-burgenlandkreis.de