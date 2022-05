Passant beinah im Blütengrund erschlagen

Feuerwehr rettet einen Mann mit schweren inneren Verletzungen und kommt dabei selbst in Gefahr. Weiter Sperrungen auf Radweg im Wethautal.

Die Feuerwehr Wethautal hat am Radwanderweg bei Schönburg zu tun, um diesen zu beräumen, hier die Zufahrt zum Felsenkeller.

Naumburg - Es war am Donnerstag kurz vor 12 Uhr, als Naumburgs freiwillige Feuerwehr die Alarmierung erhielt, nahe des Fähranlegers im Blütengrund würde eine Person unter einem Baum, den das Sturmtief umgelegt hatte, begraben liegen. Vor Ort eingetroffen, stellte sich das zwar so nicht heraus, doch fanden die Feuerwehrleute einen Mann, der schwer verletzt worden war - durch einen herabgestürzten großen Ast. Wie sich später in einer Spezialklinik herausstellen sollte, hatte der Mann schwere innere Schäden erlitten.