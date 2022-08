Park mit historischen Signalen am Nebraer Bahnhof eingeweiht

Nebra - Zwischen Naumburg und Roßleben verkehrten am Sonnabend aller zwei Stunden ab dem Vormittag Personentriebwagen der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH. Die jeweils vier Hin- und Rückfahrten zwischen dem Burgenlandkreis und Kyffhäuserkreis gehörten zum besonderen Reiseangebot des 16. Unstrutbahnfestes, zu dem der Verein Interessengemeinschaft Unstrutbahn unter Vorsitz von Ralph Helwig eingeladen hatte. Ist im normalen Bahnverkehr Wangen Endstation, so gab es nun für die Eisenbahnfreunde, Touristen und Bevölkerung die beliebten Sonderfahrten bis zum Bahnhof Roßleben in Thüringen, die auf guten Zuspruch trafen, denn in Roßleben selbst wartete auf Bahnreisende und aus dem Unstruttal kommende Gäste ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm für alle Generationen.