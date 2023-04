„Ost-Tangente“ in Naumburg: Keine Einweihung für fertige Straße in Sicht

Naumburg - Es wird gefräst, gebaggert und gerüttelt - wahrscheinlich bis Ende April, wenn der Deckenschluss am neuen Übergang der Schönburger Straße an die ehemalige „Getreidewirtschaft“ erfolgen soll. Doch an den Bauarbeiten liegt es nicht, dass das Gesamtprojekt „Ost-Tangente“ auf der Zielgerade mächtig ins Stottern gekommen ist. Im Gegenteil. „Wir konnten uns ja leider Zeit lassen, und haben deshalb gleich noch die TWN mit ins Boot geholt, damit die an der Schönburger Straße die Trinkwasserleitung legt“, erklärt Rudi Kürbs. Seine NBG Grundstücksverwertungs- und Verwaltungs GmbH hatte einst das riesige „Getreidewirtschafts“-Areal gekauft und plan gemacht.