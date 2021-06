Offensive Zielstellung

Naumburg - Am vergangenen Freitag haben die Landesliga-Kicker des SC Naumburg auf dem Halleschen Anger erstmals wieder nach dem jüngsten Corona-Lockdown trainiert. Und eigentlich ist ja jetzt Sommerpause, da die Saison 2020/21 abgebrochen worden ist (wir berichteten) und alle Fußballer des Landes auf ein normaleres Spieljahr 2021/22 hoffen.

„Unsere Jungs sind aber sehr, sehr ungeduldig nach der langen Pause, so dass wir an dem regelmäßigen Freitag-Termin vorerst festhalten und derzeit auch über zusätzliche Einheiten nachdenken“, berichtet SCN-Coach Matthias Krause. Mehr oder weniger heimlich hat er mit seinen Trainerkollegen Martin Pastuschek und Jörg Hanisch in den vergangenen Wochen am Kader der Domstädter gebastelt. „Schließlich wollen wir die kommende Serie von der Zielstellung her offensiv angehen und den Aufstieg in die Verbandsliga anstreben“, sagt Krause. Und egal, ob nun in drei statt wie bisher in zwei Staffeln und damit mit weniger Teams gespielt wird oder nicht - die Naumburger wollen gerüstet sein für ihr anspruchsvolles Vorhaben. Gesichtet wurde beim Training der ersten Männermannschaft - am Freitag waren sage und schreibe 24 Kicker auf dem Anger - so mancher potenzielle Neuzugang.

Schulze will Karriere beenden

Fest steht, so Krause, die Verpflichtung des 23-jährigen Verteidigers Richard Majuntke, der bisher für den Leipziger SV Südwest in der sächsischen Landesklasse (vergleichbar mit der hiesigen Landesliga) aufgelaufen ist. Majuntke hatte eine neue Herausforderung gesucht und war bereits vor der Bundes-Notbremse zum Probetraining an der Saale gewesen. Auch der gerade erst 22 Jahre alt gewordene Offensiv-Allrounder Jasper Hoffmann, dessen Vertrag beim Oberligisten FC Grimma ausgelaufen ist, könnte das Team verstärken. Zu beiden Spielern hatte Martin Pastuschek im Rahmen seines Studiums die Kontakte geknüpft.

Mir wäre es wichtig, in der Meisterschaft Hin- und Rückspiele austragen zu können. SCN-Trainer Matthias Krause

Weitere Kandidaten in der Kategorie Neuzugänge beim SCN sind: der 30-jährige Offensivakteur Khemgin Solivani vom Oberligisten Blau-Weiß Zorbau, dessen Bruder Nejervan bereits in Naumburg spielt, der 25-jährige Defensivspezialist Tim Kießhauer von Landesligist Blau-Weiß Günthersdorf und der talentierte Leo Apolle vom hiesigen Landesklasse-Vertreter FC RSK Freyburg.

Wie es aus den Reihen des Clubs mit Sitz in der Naumburger Saalestraße heißt, seien da jedoch noch einige Details zu klären. Insgesamt sind das alles Spieler, die nicht nur die Breite im Kader verstärken, sondern auch den Unterschied ausmachen könnten. Verlassen werde den Verein niemand, sagt Matthias Krause. Allerdings plane Routinier Stefan Schulze das Ende seiner aktiven Laufbahn. In die Vorbereitung auf die kommende Saison sollen indes auch zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend einbezogen werden: Moritz Mainka und Paul Jacob.

Noch viele Fragezeichen

Allerdings: Hinter der Vorbereitung stehen noch jede Menge Fragezeichen. Wann beginnt das kommende Spieljahr? Wird in drei oder in zwei Landesliga-Staffeln um Punkte gekämpft? Unter welchen Bedingungen darf trainiert und dann auch gespielt werden? Schließlich werden die Corona-Verordnungen derzeit beinahe täglich überarbeitet. „Mir wäre es wichtig, in der Meisterschaft Hin- und Rückspiele austragen zu können. Deshalb stehe ich einer Übergangslösung mit kleineren Staffeln aufgeschlossen gegenüber“, sagt Matthias Krause. Schwierig sei es jedoch aktuell, Testspiele zu vereinbaren.