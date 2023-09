Grabungstechnikerin Ulrike Trebstein nimmt die historischen Mauerreste in Augenschein, die in der Oberstraße entdeckt worden sind.

Freyburg - Die Bauarbeiten am südlichen Teil der Oberstraße in Freyburg sind in vollem Gange - und im Plan. Für Überraschungen sorgte nunmehr nicht das Neue, sondern eher das Alte. An zwei Stellen - auf Höhe der Jahn-Ehrenturnhalle sowie einige Meter weiter in Richtung Einfahrt Schützenstraße - kamen historische Mauerreste ans Tageslicht.

Und das laut Bauamtsmitarbeiterin Astrid Weide, zuständig für Projektentwicklung und Städtebauförderung, durchaus auch überraschend. Denn in der Vergangenheit seien ja bereits Leitungen aller Art verlegt worden, bemerkte Astrid Weide.

Was mit Mauerresten geschieht

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie begleitet das Vorhaben und beauftragte die Grabungstechnikerin Ulrike Trebstein. Zwischen Bagger, Kipplaster und Bautrupp greift sie zu ihren Werkzeugen und legt die Mauerreste frei. „Alles wird dokumentiert, per GPS eingemessen und in die Pläne eingetragen“, erzählt die Grabungstechnikerin. Verfärbungen geben zudem Anhaltspunkte auf den einstigen Stadtgraben, so Ulrike Trebstein.

Matthias Becker, Referatsleiter beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, sieht beide Befunde in Verbindung mit dem spätmittelalterlichen Obertor. „Die Überreste lassen uns die Struktur verstehen“, so Becker im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Foto zeigt das Obertor, das 1876 abgerissen wurde. (Repro: Matthes)

Beim Obertor habe es sich einst um einen Teil der Freyburger Stadtbefestigung gehandelt. „Wir prüfen, ob es sich dabei um eine Doppeltor-Anlage gehandelt hat“, erklärt der Referatsleiter. „Wir müssen auch davon ausgehen, dass sie im Laufe der Zeit umgebaut wurde.“ Eine frühe Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1876 ist greifbarer Beweis, wie das Obertor mit Turm und Durchgang zur damaligen Zeit im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat.

Ähnlich dem Eckstädter Tor

Denn in jenem Jahr wurde es aus verkehrstechnischen Gründen abgebrochen. Vermutlich Ende des 14. Jahrhunderts beziehungsweise zu Beginn des 15. Jahrhunderts errichtet, war es in den Jahren 1447/48 erstmals in Verbindung mit dem Bau eines Bollwerkes erwähnt worden. Der Turm soll in seiner quadratischen Form dem des Eckstädter Tors geähnelt haben. Das heute einzig erhaltene historische, im westlichen Teil der Altstadt gelegene Stadttor war Anfang der 1990er-Jahre umfassend saniert worden. Heute gilt es als ein Wahrzeichen Freyburgs.

Matthias Becker hat eine Erklärung, warum die vor wenigen Tagen gefundenen Mauerreste für Überraschung sorgten: „Bei Straßensanierungen bekommt man einen größeren Einblick, werden Leitungen verlegt, ist der Blick in die Tiefe recht schmal.“ Generell können Bauarbeiten und damit Grabungen aus archäologischer Sicht eine „Wundertüte“ sein, so Becker weiter. Die Mauerreste werden so gut wie möglich erhalten und überdeckt.

Bauvorhaben liegt voll im Plan

Mit einer besonderen Pflastergestaltung soll an das frühere Obertor, das einst auch als Gefängnis gedient hatte, erinnert werden. Das umfangreiche Bauvorhaben liegt laut Astrid Weide voll im Plan, wobei die Arbeiten im Zuge des Winzerfestes geruht haben. Nach Abschluss des Abschnittes zwischen Markt und Herrenstraße wird nun zwischen Quergasse und Schützenstraße gearbeitet, später noch zwischen Schützenstraße und Einfahrt Sektkellereistraße. Der Kurvenradius in Richtung Sektkellereistraße wird vergrößert, damit Lkw den Bereich besser befahren können. Je nach Witterung könnte der Abschluss der Maßnahme durchaus schon Ende des Jahres sein, schätzt Astrid Weide ein. Die archäologischen Untersuchungen hätten keinerlei zeitliche Auswirkungen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus den letzten Beiträgen zur Stadtsanierung. Aufgrund der Kostensteigerung im Baugewerbe ist es nunmehr das einzige Projekt, das mit den Ausgleichsbeträgen finanziert wird.