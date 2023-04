Plotha - Von seinen Aufstiegs- und Meisterschaftsambitionen hat sich der HC Burgenland erwartungsgemäß vom Schlusslicht der Handball-Oberliga, dem Zwickauer HC Grubenlampe, nicht abbringen lassen. Mit 33:17 überrollte der souveräne Spitzenreiter am Samstagabend in Plotha die Sachsen. Der Vorsprung bleibt vor den noch fünf ausstehenden Spieltagen bei sechs sowie acht Punkten auf Plauen-Oberlosa beziehungsweise Köthen, die sich ihrerseits am Samstag keine Blöße gaben.

HCB-Trainer Svajunas Kairis hatte eine sich dahinschleppende Begegnung und einen Gegner, der versuchen würde, die Angriffe lange auszuspielen, befürchtet. „Aber durch Ballgewinne und Marian Voigts Paraden sind wir immer wieder in die erste Welle und zu schnellen Kontern gekommen“, freute sich der Coach. Den Sieg wollte er aber nicht überbewerten: „Es war eine Pflichtaufgabe, mehr nicht.“

Eine zügige 10:1-Führung, die in der Folgezeit erst konstant blieb und dann nach und nach ausgebaut wurde, bot dem Übungsleiter aus Litauen die Möglichkeit, viel durchzuwechseln. „Alle sind auf ihre Spielzeit gekommen, das war sehr gut“, so Kairis. Ein Sonderlob verteilte er an Niklas Seifert und Mirco Fritzsche, die für den ausgefallenen Kreisläufer Tim Bielzer den defensiven Laden im Griff hatten. Nur 17 Gegentore waren die positive Quittung, wobei diese Zahl laut Coach Kairis mit ein paar einfachen technischen Fehlern weniger auch hätte noch niedriger ausfallen können - Luxusprobleme.

Ähnliches gilt für die Tabellenkonstellation: Ein Doppelspieltag steht an, und mit den Spielen in Pirna am Samstag und gegen Freiberg am Montag, 1. Mai, hat man zwar keine leichten, aber machbare Aufgaben vor der Brust. Wobei Svajunas Kairis vor den Pirnaern warnt: „Da haben wir im Hinspiel nur ein Unentschieden geholt.“ Zugleich weiß er, dass auch die Konkurrenz schwere Brocken vor sich hat - Plauen muss nach Staßfurt, Köthen nach Aschersleben. Da rückt die Meisterschaft womöglich schon in greifbare Nähe.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Burgenland - Zwickauer HC Grubenlampe 33:17 (19:8). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke 2, Kenny Dober 3, Paul Zänker 1, Laurenz Kröber 3, Niklas Seifert 1, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche 1, Richard Vagner 3, Tom Hanner 4, Kevin Szep-Kis 6, Marc Esche 5/5, Janko Pesic 4 - Siebenmeter: HCB 7/5, Zwickau 3/2; Zeitstraf.: HCB 4, Zwickau 1.

Zum Greifen nahe ist der Oberligatitel ein Spieltag vor Schluss auch für die Damen des HCB. Sie gewannen am Sonntag mit 27:21 bei Apolda/Großschwabhausen und festigten die Tabellenspitze. Bis zum 19:21 war es eine enge Angelegenheit, ehe die Gäste den Sack zubanden. Noch sind aber auch Chemnitz und Zwickau im Meisterrennen.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: Apolda/Großschwabhausen - HC Burgenland 21:27 (11:14). Kira Barth, Leonie-Anne Kirmeß; Linda Uhlig, Julia Pöschel 8, Marie Knappe 2/1, Juliana Maul, Sandra Kube 5, Lea Guderian 2, Lena John 4, Carmen Ringler 3, Celine Knorr 1, Patrizia Sturm 2 - Siebenmeter: HCB 2/1, Apolda 2/1; Zeitstrafen: HCB 0, Apolda 3.

Den vorzeitigen Klassenerhalt gefeiert hat hingegen die zweite Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga. Mit dem 35:26 gegen die favorisierten Kühnauer gelang der ersehnte Befreiungsschlag. Stand es zur Pause in Plotha am Sonntag noch 17:17, so konnten die Burgenländer nach einer bravourösen zweiten Hälfte feiern.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - SG Kühnau 35:26 (17:17). HCB II: Jakob Aumann 1, Marius Göbner; Marcus Deibicht 2, Laurenz Kröber 1, Tim Krenz 1, Marcus Födisch 4, Niklas Seifert 7, Eric Emmerich 4, Stephan Fichtner 5, Paul Zänker 7/2, Martin Tilmman 1, Lucas Haucke 2, Tom-Eric Röhrborn - Siebenmeter: HCB 2/2, Kühnau 5/4; Zeitstrafen: HCB 1, Kühnau 1.