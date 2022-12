Oberbürgermeister dreht das kleine Personalkarussell

Naumburg - In E-Mails und persönlichen Gesprächen erfuhren die Mitarbeiter der Stadt Naumburg am gestrigen Freitag, dass Oberbürgermeister Armin Müller zum 1. Januar die Verwaltung in Teilen umkrempelt. Dieses Vorhaben samt Wiedereinführung eines vierten Fachbereiches hatte Müller bereits im Wahlkampf angekündigt. „Dass es nun erst mit einem Jahr Verspätung passiert, das muss ich selbstkritisch sagen, liegt auch daran, dass mit Corona und den Problemen rund um die TWN so viel dazwischengekommen ist“, so Müller auf Nachfrage von Tageblatt/MZ.