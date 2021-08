Nur ein Schuss in den Ofen?

Naumburg - Rund 900 Naumburger haben in den vergangenen zwei Wochen ihre Namen in Unterschriftenlisten eingetragen. Sie unterstützen ein „Bürgerbegehren“, das das Inkrafttreten eines Pachtvertrages zwischen Stadt Naumburg und Fährmann Manfred Schmidt und damit die Wiederbelebung der Schifffahrt im Blütengrund fordert.

Nun aber könnte der Wunsch der drei Initiatoren, Verena Jähn, Dr. Eckhard Liebscher und Henrik Schumann (alle Vereinte Bürgerliste), nämlich, dass aus einem erfolgreichem „Bürgerbegehren“ auch ein erfolgreicher „Bürgerentscheid“ wird, schon im ersten Schritt scheitern. Nicht etwa, weil es an Unterschriften der Naumburger fehlt. Bis zum 23. August haben die Initiatoren noch Zeit, die erforderliche 2.000er-Marke zu knacken.

Nein, es geht um die Zulässigkeit des „Bürgerbegehrens“ überhaupt. Das Rechtsamt der Stadt und die Kommunalaufsicht (wenn auch letztere noch nicht schriftlich) haben große Bedenken angemeldet. Ein Fakt, der nun auch von der Vereinten Bürgerliste via Pressemitteilung kommuniziert und inhaltlich anerkannt wurde. Denn darin heißt es: „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide scheitern in Deutschland mehrheitlich an juristischen Hürden. Im konkreten Fall zum Beispiel ist das öffentliche Bekanntmachen von detaillierten Vertragsinhalten nicht möglich. Daran könnte die rechtliche Zulässigkeit des initiierten Bürgerbegehrens scheitern. Die Initiatoren des Begehrens betonen ausdrücklich, dass sie die rechtlichen Bedenken sehr ernst nehmen und dass sie das Mittel eines öffentlichen Begehrens nicht unzulässigerweise benutzen wollen.“ In anderen Worten: Wenn der Bürger nicht weiß, was in einem Vertrag drinsteht, ist es auch nicht zulässig, dass er das Inkrafttreten eines solchen fordert. Das klingt logisch.

Das Dilemma liegt aber darin, dass die Vertragsverhandlungen seit Jahren nicht öffentlich geschehen, und dass das aufgrund der Belange von Privatinteressen auch so sein muss. Kurzum: Das Thema Pachtvertrag und Blütengrund-Schifffahrt scheint für ein Bürgerbegehren ungeeignet zu sein und könnte zum Schuss in den Ofen werden. Oberbürgermeister Armin Müller bedauert diese nun unschöne Situation. Er habe den Initiatoren vor der Veröffentlichung der Unterschriftenlisten angeboten, deren Zulässigkeit durch die städtische Rechtsabteilung prüfen zu lassen. Das aber wurde nicht genutzt.

Dass die Vereinte Bürgerliste zwar etwas Gutes wollte, dies im Schnellschuss aber nicht ausreichend in jedem Detail durchdacht hat, so weit will Henrik Schumann nicht gehen. Es habe ein gewisser Zeitdruck geherrscht und die Bewertung der Rechtslage sei schwierig. „In der Sache aber belegt eine breite Unterstützung des Begehrens durch die Naumburger, dass das Thema Schifffahrt und Blütengrund sie bewegt, dass sie wünschen, dass die Schiffe wieder fahren und dass der Blütengrund in Gänze eine angemessene touristische Entwicklung erfahren muss. Ein guter Lösungsansatz sollte daher endlich gefunden werden, dies in einem transparenten Gestaltungsprozess“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Man halte darum an den Unterschriftenlisten und am Ansinnen fest, „soviel wie nur möglich an Zustimmung einzuholen, auch wenn dies am Ende im juristischen Sinne dann nur ein nichtbindendes Bürgervotum darstellt.“ Mit dem Oberbürgermeister Armin Müller sei man sich in Gesprächen drüber einig geworden, „dass die Entwicklung des Blütengrunds im Einklang mit dem Erhalt der Schifffahrt stehen sollen. Dazu bedarf es aus Sicht beider Parteien zwingend der konstruktiven Mitwirkung aller Beteiligten.“ Gegenüber Tageblatt/MZ bestätigte dies der OB.

Eine wahrscheinliche Variante ist nun, dass Müller den Blütengrund noch einmal zum Thema im Gemeinderat machen wird. Ob sich die klare Mehrheitsmeinung im Rat aufgrund der gesammelten Unterschriften geändert haben wird, bleibt abzuwarten. Sehr wahrscheinlich wirkt es - auch wenn man die Reaktionen sieht, die in den letzten Wochen auf die Tageblatt/MZ-Berichterstattung eingegangen sind - nicht.