Nur rund 54 Prozent der Bürger im Burgenlandkreis trennt anfallenden Müll richtig. Wie die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren will.

Nur die Hälfte trennt richtig - Wie Abfallwirtschaft für besseres Recycling sorgen will

Die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd will die Bevölkerung zur besseren Mülltrennung animieren. Die Quote, die Abfälle richtig getrennt haben, lag 2021 im Burgenlandkreis bei nur 54 Prozent.

Görschen - Die Deutschen gelten als Weltmeister im Recycling. Doch trifft das auch auf die Menschen im Burgenlandkreis zu? Während die bundesweite Recycling-Quote von sogenannten Siedlungsabfällen nach Angaben des Bundesumweltamts im Jahr 2020 bei 67,4 Prozent lag, also über zwei Drittel des Mülls ordnungsgemäß getrennt wurde und zumeist wiederverwertet werden konnte, lag die Quote im Burgenlandkreis im Jahr 2021 bei circa 54 Prozent. Darüber informierte Henrik Otto, Vorstandsvorsitzender der in Görschen ansässigen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd (Awsas), kürzlich im Umweltausschuss des Kreistags.