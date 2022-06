Nun zumindest mal dicht: Reichskrone für 850.000 Euro gesichert

Um es vor weiteren Schäden zu bewahren, ist Großobjekt am Beckerplatz baulich gesichert worden. Exposé für Kaufinteressierte ist in Arbeit. Wie der Stand darüber hinaus beim „Schützenhaus“ ist.

In städtischem Besitz, stark sanierungsbedürftig, nun zumindest aber mal baulich gesichert: die „Reichskrone“ am Naumburger Curt-Becker-Platz.

Naumburg - Stünde die „Reichskrone“ in Hamburg und nicht in Naumburg, so kann man davon ausgehen, dass sich schon lange ein Investor gefunden hätte. Den weniger denkmalgeschützten Gebäudeflügel (den zur Schönburger Straße) würde er abreißen, für Betreutes Wohnen neu und größer wiedererrichten und dazu den 700 Menschen fassenden Theatersaal mit vielen Millionen sanieren - schließlich sollen die betuchten Senioren für ihre horrende monatliche Miete, die den ganzen Umbauspaß finanziert, auch was geboten bekommen.