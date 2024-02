Nun ist auch das Bauwerk in Bad Kösen dran - was bedeutet das für Anwohner?

Bad Kösen. - Die umfangreichen Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn an ihren Brückenbauwerken zwischen Weißenfels und Erfurt erreichen nun auch Bad Kösen und den Raum Saaleck. In der Kurstadt betroffen ist das aus den 1840er-Jahren stammende gewaltige Bauwerk zwischen Bundesstraße87 und Ritterbad-Carré. Passanten unterqueren es beispielsweise vom Parkplatz Uferstraße oder sehen es von der „Brücke der Einheit“ aus. Laut Aussagen der Deutschen Bahn sollen die unmittelbaren Arbeiten an der Brücke im Juni beginnen; bauvorbereitende Tätigkeiten wie beispielsweise Gehölzrückschnitte sind indes bereits erfolgt. Schon im letzten Jahr hatte es Informationsveranstaltungen gegeben. Ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren regelt in Bad Kösen darüber hinaus, dass Anrainer gegen eine Entschädigung auf ihrem Grundstück Baugerät und Ähnliches mehr erdulden müssen.