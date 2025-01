Ein Mann soll sich in Laucha in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befinden. Als die Rettungskräfte anrücken, werden sie von ihm angegriffen und zum Teil schwer verletzt.

Dass Rettungskräfte manchmal einen gefährlichen Job haben, wurde am Dienstag in Laucha auf tragische Weise sichtbar.

Laucha/hbo. - Zu einem schockierenden Vorfall kam es am Dienstagnachmittag in Laucha (Burgenlandkreis). Dort wurden ein Notarzt und ein Sanitäter von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Rettungskräfte waren zu einem Wohnhaus im Karl-Obendorf-Weg gerufen worden, weil sich dort ein Mann „in einem psychischen Ausnahmezustand befunden“ haben soll, wie die Polizei mitteilt. Laut bisherigem Erkenntnisstand wurde der Notarzt schwer am Kopf verletzt. Seine Verletzung wird aktuell als „nicht lebensbedrohlich“ eingeschätzt.

Der Rettungssanitäter erlitt eine leichte Verletzung am Unterarm. Der 24-jährige Tatverdächtige verbarrikadierte sich anschließend in einem Zimmer. Die gerufene Polizei konnte den Mann überwältigen. Auch er wurde behandelt und soll nun in einem Fachkrankenhaus untergebracht werden, heißt es. Die Kripo hat Ermittlungen zu dem Geschehen eingeleitet. Diese dauern noch an.