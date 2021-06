Noch einmal raten, bitte!

Schön, schöner, ... was ist zu sehen? Unser Fotorätsel geht in die letzte Runde.

Naumburg - Die Saale-Unstrut-Region aus der Vogelperspektive. Immer am Wochenende konnten unsere Leser von ganz oben einen Blick auf besondere Orte und Landschaften werfen - und dabei sogar etwas gewinnen. 20 Aufnahmen, gemacht von Olaf Döring, Geschäftsführer des Zeitungsverlages Naumburg-Nebra, wurden im Zuge unseres Foto-Gewinnspiels veröffentlicht, eine letzte folgt heute. Start war am 6. Februar mit einem Winterfoto vom Wendelstein. Und der Zuspruch war enorm, bis Freitag sind exakt 1.663 Mails und 307 Postkarten in Redaktion und Verlag eingetroffen. Mit der heutigen Veröffentlichung nun endet das Fotorätsel, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann einmal ein weiteres geben kann.

Olaf Döring jedenfalls hat einigen Aufwand für die Fotos betrieben: „Die Aufnahmen entstanden teils morgens kurz nach Sonnenaufgang oder auch am späten Abend, wenn die Sonne schon sehr tief stand. Über 50 Termine waren erforderlich. Besonderes Highlight und Herausforderung waren die Winterbilder in diesem Jahr.“ Für Fachleute: Gemacht wurden die Fotos mit einer Drohne der französischen Firma Parrot, Typ „Anafi“.

Olaf Döring ist Geschäftsführer des Zeitungsverlages Naumburg-Nebra. (Foto: Torsten Biel)

Nach einigen schwierigen Rätseln war jenes vom vergangenen Samstag vergleichsweise einfach, was Verlag und Redaktion denn auch über 100 Zuschriften bescherte. Zu erkennen war - ganz klar - das Bad Kösener Gradierwerk. Dieses Mal gewonnen haben Christina Rindfleisch aus Leislau und Roland Stiller aus Bad Kösen, die sich über je zwei Flaschen Saale-Unstrut-Wein freuen können, abzuholen während der Öffnungszeiten unserer Geschäftsstelle in der Naumburger Salzstraße 8. Wer wiederum obiges Motiv errät, sendet des Rätsels Lösung an nt-verlosung@nt.de oder eine Postkarte an den Zeitungsverlag Naumburg-Nebra, Salzstraße 8, in 06618 Naumburg. Name, Vorname und Anschrift sollten vermerkt werden. Einsendeschluss ist der 30. Juni.

Eine besondere Überraschung wartet indes auf alle Teilnehmer des Gewinnspiels. Am 1. Juli wird die Lauchaer Weinprinzessin Florence Schneider aus allen Zuschriften zusätzlich fünf Gewinner ermitteln. Verlost werden drei Gutscheine für die Naumburger Innenstadt im Wert von 100, 50 und 25 Euro sowie zwei Kisten Saale-Unstrut-Wein. Es lohnt sich also, noch einmal mitzumachen.