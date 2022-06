Nimmermüdes Team im Einsatz für Ukraine-Flüchtlinge

Wetzendorf - Das Handy von Angela Reininger steht seit Tagen nicht mehr still. Hilfsangebote über Hilfsangebote stürmen auf die Hausleiterin des Mehrgenerationshauses (MGH) in Wetzendorf ein. „Bei uns kann eine Küche abgeholt werden“, bietet eine Burgscheidungerin an. „Ich habe einen Elektroherd“, informiert kurze Zeit später eine Wetzendorferin. Ein Wennunger möchte Wohnraum zur Verfügung stellen und bittet Frau Reininger um Unterstützung. „So geht es den ganzen Tag“, berichtet die 54-Jährige. Hinzu kommen die unendlichen Absprachen mit Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann, mit dem Karsdorfer Bürgermeister Olaf Schumann, dem Leiter der Karsdorfer Wohnungsbau GmbH, Renè Trautwein, sowie ihren Mitarbeitern und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

