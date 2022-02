Nicht mehr ganz dicht: Saubacher Dorfteich wird umfangreich saniert

Saubach - Bürgermeister Rupert Schlosser hat von seinem Büro aus einen guten Blick auf den Dorfteich und zugleich auf die Baustelle dort. Er kann somit jederzeit auf kurzem Wege Abstimmungen mit den Mitarbeitern der Wohlmirstedter Straßen- und Tiefbaufirma Mütze und Rätzel treffen. Diese ist beauftragt, an dem Dorfidyll die Wasserhaltung des Biotops wiederherzustellen. „Das Problem war, dass der Wasserstand des Teiches merklich sank“, so der Bürgermeister der Gemeinde Finneland. Spaziergänger und Anlieger hatten darauf aufmerksam gemacht, dass möglicherweise der Damm und zugleich der um den Teich führende Fußweg auf einigen Metern durch Wühlmäuse oder anderes Getier durchlöchert worden ist und somit unkontrolliert Wasser Richtung Bach abfließt. Zwischen einem und eineinhalb Metern beträgt der normale Wasserstand.

Bereits im vorigem Jahr hatte die Gemeinde Finneland Geld im Haushalt eingestellt für eine nötige Sanierung. Polier Torsten Reichert traf sich nun mit dem Bürgermeister, um den Baufortschritt zu besprechen. Zwar wurden beim Aufschachten des undichten Abschnitts keine Tierfraßgänge festgestellt, aber die Betonabdichtung war im Laufe der Zeit zwischen dem um 2005 neu angelegten Teich und Bachlauf porös geworden. Offensichtlich wurde dies, als das Teichwasser kontrolliert bis auf 30 Zentimeter Höhe abgelassen war. Ganz entleert wurde der Teich nicht, um den Fisch- und Wassertierbestand nicht zu gefährden. Reichert erklärte, dass die neue Abdichtung aus einer kompakten Tonlage besteht.

Mit eingebettet ist ein Drahtgeflecht, damit nicht doch noch Ratten oder Mäuse Gänge graben können. Neu hergerichtet wird außerdem eine rinnenartige, gepflasterte Mulde zwischen Teich und Bach, die als Überlauf des Teiches fungiert. Wie Bürgermeister Schlosser abschätzt, wird in den kommenden Tagen die Sanierung abgeschlossen sein, die die Gemeinde etwa 14.500 Euro kosten wird. Auf einen mitgeplanten Schlammaushub im Teich wurde verzichtet, weil dafür kein Bedarf gesehen wurde. „Die neu profilierten Uferböschungen werden zum Abschluss Rasensaat erhalten, so dass das Kleinod im Dorf mit Sitzbänken und Rasthütte sowie sich anschließendem Flanierweg am Saubach entlang bis zum Spielplatz und Sportplatz wieder vollumfänglich der Naherholung zur Verfügung steht“, so Schlosser.

Das verwilderte Gelände samt Teich hatte die Gemeinde Anfang der 2000er-Jahre gekauft. Das Gewässer wurde neu angelegt und dessen Umfeld komplett neugestaltet. Die Pläne zur Dorferneuerung in den 1990er-Jahren waren eine richtungsweisende Grundlage, die in diese Gestaltung als innerörtliche Flanier- und Parkanlage eingeflossen ist.