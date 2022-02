Neuzugang der Baumersrodaer trifft doppelt

Naumburg - Nachdem das Landesliga- und das Kreisoberliga-Team des SC Naumburg am Samstag Testspiele in Merseburg beziehungsweise Zeitz gewonnen hatten, waren am Sonntag zwei weitere Mannschaften der Region am Ball.

SC Naumburg - SV Braunsbedra 3:2 (2:2). Auf dem Sportgelände am Merseburger Ulmenweg hat SCN-Innenverteidiger Hannes Niebling nach mehr als einjähriger Zwangspause ein 45-minütiges, gelungenes Comeback gefeiert. „Schon lange hat er mit Problemen am Zeh zu tun. Jetzt spielt er mit einer speziellen Einlegesohle. Ich hoffe, dass das auf Dauer funktioniert, denn wir brauchen ihn“, sagte Naumburgs Coach Matthias Krause. Er habe seiner Mannschaft keine speziellen Aufgaben gestellt, sondern ihr gesagt, sie solle einfach Spaß haben. „Schließlich haben wir seit November nicht mehr gespielt und sind erst seit einer Woche im Training, in dem vor allem das Läuferische im Vordergrund stand. Verlieren wollten wir aber natürlich trotzdem nicht.“ Durch zwei schön herausgespielte Tore von Marcel Müller (10./19.) jeweils nach Vorarbeit von Jasper Hoffmann ging der favorisierte Landesligist in Führung, doch bis zur Pause stellten Felix Kuhnert (28.) und Adewale Odufuye (38.) den Gleichstand her. Müller erzielte in der 53. Minute per Strafstoß den Siegtreffer der Domstädter, die ihr nächstes Testspiel am kommenden Samstag, 5. Februar, ab 14 Uhr auf dem heimischen Anger gegen den FC RSK Freyburg bestreiten wollen.

SCN: Derbek - Hoffrichter (46. Derwel), Niebling (46. B. Hanisch), Majuntke, Ajo (54. Jacob), N. Solivani, Ballin, Sedivy (46. Mainka), Hoffmann, Müller, St. Krumbholz.

SV Burgwerben - SC Naumburg II 0:2 (0:1). SCN-Coach Patrick Hausmann standen für die Partie im Zeitzer Thälmannstadion lediglich zwölf Spieler zur Verfügung. Darunter waren mit Steven Quast und Timmo Holz auch zwei Aktive der dritten Mannschaft, die in der hiesigen Kreisklasse-Staffel souveräner Tabellenführer ist. „Ihrer Einsatzbereitschaft war es zu verdanken, dass wir überhaupt antreten konnten. Ein Dank geht auch an Co-Trainer Paul Staps, der sich als Torwart zur Verfügung stellte. Alle drei fügten sich richtig gut ein“, sagte Hausmann. Weil die Mannschaft noch nie in dieser Besetzung gespielt hatte, sei in den ersten 20 Minuten nichts zusammengelaufen, und man habe sich bei Staps bedanken können, dass man ohne Gegentreffer durch diese Phase gekommen sei, so der Naumburger Coach. Sein Team beschränkte sich aufs Kontern und ging etwas glücklich in Führung, als sich Basel Solivani (30.) einen Steckpass erlief, den Burgwerbener Torhüter überlupfte und einschob. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich in der Hälfte der Domstädter ab. Nach einem weiteren Konter sorgte Boni Yaou (88.) für den Endstand.

SCN II: Staps - Großmann (46. Holz), Quast, J. Hermsdorf, Schätz, B. Solivani, Nguyen, Yaou, St. Reinicke, Reber, N. Deckert.

Empor Buttstädt - ESV Herrengosserstedt 2:1 (1:1). Nach den intensiven Trainingseinheiten in Tschechien (wir berichteten) trat die ESV-Elf auf der gut bespielbaren Sportstätte in Großbrembach zum ersten Test gegen den benachbarten Thüringischen Kreisoberligisten Buttstädt an. Der böige Wind sorgte für erschwerte Bedingungen, doch es entwickelte sich eine faire und ausgeglichene Partie, wie ESV-Trainer Thomas Kitzing einschätzte. Bei einem Angriff der Buttstädter klärten die Herrengosserstedter in der 10. Minute jedoch nicht konsequent genug, was Sascha Wirthwein zur 1:0-Führung nutzte. Im Anschluss setzten sich beide Teams ordentlich in Szene, fanden aber nicht den entscheidenden Abschluss. Der Ausgleich fiel dementsprechend aus einer Standardsituation: Nach einer Ecke der Herrengosserstedter bekam die Empor-Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Eddi Oberreich traf zum 1:1 (42.) ins lange Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel lief es bei beiden Mannschaften nicht so rund, wie es sich die Trainer gewünscht hatten. So konnte man sich zwar gut bis vors Tor durchspielen, aber im Abschluss ging man nicht konsequent genug zu Werke. Hinzu kam aus Sicht der Herrengosserstedter, dass man sich im Defensivverbund noch eine Nachlässigkeit erlaubte, die bestraft wurde. Der Buttstädter John Manuel Menzel konnte sich da entscheidend durchsetzen und brachte die Thüringer (60.) abermals in Führung. Die Gäste kamen in der Schlussphase zwar noch zu Chancen, um ein verdientes Unentschieden zu retten, diese aber blieben ungenutzt. Dennoch, so zeigte sich Gästecoach Kitzing optimistisch, habe man sehen können, an welchen Stellschrauben man ansetzen muss, um einen guten Start in die anstehende Rückspielrunde mit den Nachholspielen hinlegen zu können.

ESV: Nürnberger - Fiedler, C. Oberreich, M. Löhnert, E. Oberreich, Hermann, T. Krumbholz, E. Meyer, B. Hackbart, Birke, Braune (ferner Polley, Grieser, Schröder-Reif, T. Meyer, O. Janicke).

Baumersrodaer SV - Schwarz-Weiß Zscherben 4:0 (1:0). Im ersten Testspiel ging es für den souveränen Tabellenführer der Kreisliga gegen den Kreisklasse-Spitzenreiter aus dem Saalkreis darum, nach der langen Pause wieder Ballgefühl zu bekommen. Aus verschiedensten Gründen hatte man zwar nicht den kompletten Kader beisammen, doch das hinderte den BSV nicht daran, die Zscherbener gleich unter Druck zu setzen. Nach einer guten Anlaufphase vergaben Albert Reinicke (22.) und Chris Karl (28.) aber die ersten Chancen auf das Baumersrodaer Führungstor. Dieses fiel dann aber in der 39. Spielminute. Bei einem weiteren Angriff zwang Reinicke per Kopfball den Gästeschlussmann Daniel Metze zu einem großartigen Reflex, doch Chris Karl, Neuzugang vom BSC 99 Laucha, war zur Stelle und traf per Abstauber zum 1:0.

Mit Clemens Kaufmann (r.), der von Rot-Weiß Reichardtswerben gewechselt ist, feierte auch der zweite Neuzugang seine Premiere im BSV-Trikot. (Foto: Torsten Biel)

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der BSV gegen sich tapfer wehrende Zscherbener gefährlicher. Oftmals haperte es jedoch am finalen Pass, um die Überlegenheit in Tore umzumünzen. In der Schlussviertelstunde gelang dies dann jedoch besser. Zuerst traf dabei Reinicke mit einem geschickten Schlenzer aus 20 Metern (77.), und einmal in Fahrt legte Reinicke in der 84. Minute zum 3:0 nach, als er dem zu riskant agierenden Gästetorwart den Ball abluchsen und einschieben konnte. Baumersrodas Torwart Yves Schreiber verlebte hingegen einen ruhigen Nachmittag, da es die gut organisierte Abwehr der Platzherren schaffte, ihm die Arbeit vom Leib zu halten, indem sie die Angriffe der Gäste im Keim erstickte. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Neuzugang Karl, dem mit einem geschickten Heber aus spitzem Winkel nicht nur sein Doppelpack, sondern auch ein perfekter Einstand glückte. Auch Schiedsrichter Matthias Meissner (Laucha) überzeugte.