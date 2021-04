Neun Jahre Haft für Tschetschenen nach Gewaltexzess

Halle /Naumburg - Der Verteidiger hatte sich Donnerstagnachmittag am Landgericht Halle ins Zeug gelegt, der Staatsanwältin vorgeworfen, das Gros ihres Plädoyers auf Mutmaßungen statt Beweisen aufgebaut zu haben und forderte teils Freispruch für seinen in mehreren Punkten angeklagten Mandanten. Doch all dies nützte letztlich nichts. Der Angeklagte wurde, wenn auch noch nicht rechtskräftig, von der 13. Großen Strafkammer zu neun Jahren Haft verurteilt - so, wie von der Staatsanwältin beantragt.

Auf Mann eingestochen

Am zehnten Verhandlungstag stand für das Gericht fest, dass sich der in Naumburg lebende Tschetschene sowohl der besonders schweren Vergewaltigung samt gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht hat als auch in Mittäterschaft des besonders schweren räuberischen Diebstahls in Schönburg samt einer allein von ihm begangenen gefährlichen Körperverletzung.

Eindeutig war „der Fall Schönburg“ wegen des Geständnisses des 49-jährigen Familienvaters. Gemeinsam mit zwei Kompagnons - sein Strafverfahren war wie berichtet frühzeitig vom gemeinsamen abgetrennt worden - war er vom 2. zum 3. April vergangenen Jahres in den Keller eines Zweifamilienhauses eingestiegen. Während sie nach Diebesgut suchten, das sich für die eigene Drogensucht verticken lassen würde, waren sie vom Hauseigentümer überrascht worden. Dieser umklammerte sofort einen der drei Täter von hinten, worauf ein Gerangel entstanden war. Um seinen Kumpel „aus den Fängen des Opfers zu lösen“, wie die Staatsanwältin sagte, schlug der Angeklagte erst mit der Faust mehrmals auf den am Boden liegenden Hauseigentümer ein und stach dann mit einem Messer auf den Schönburger ein - dreimal in den Rücken, einmal in die Bauchhöhle. Mit seinem „Mittäterexzess“, wie es hieß, habe der Angeklagte aber nicht nur den Kumpel befreien, sondern auch die bereits ins Auto verfrachtete und die auf dem Rasen noch bereitgestellte Beute sichern wollen. Der Schönburger war in der Nacht wegen der schweren Stichverletzungen, die durchaus lebensbedrohlicher Natur gewesen waren, in zwei Eingriffen notoperiert worden.

Mittdreißiger vergewaltigt

Wesentlich aufwendiger hatte sich während des Strafprozesses die Beweisführung im Fall der Vergewaltigung gestaltet. In der Anklage war ursprünglich davon die Rede gewesen, dass sich der Angeklagte von Oktober 2019 bis Juni 2020 in seinem Keller dreimal an Männern vergangen haben soll. Zwei dieser Anklagepunkte waren jedoch im Laufe des Prozesses eingestellt worden. Übriggeblieben war die Vergewaltigung eines 35-jährigen Wahl-Naumburgers am 21. Dezember 2019.

An jenem Tag hatte der Angeklagte den Mann mit zu sich in den Keller gebeten, um gemeinsam an Fahrrädern - meist zu vertickendes Diebesgut - herumzuschrauben. Als dabei das Gespräch auf einen gemeinsamen Bekannten gekommen war, sei die Stimmung gekippt und der Angeklagte aggressiv geworden. Er knipste das Licht aus, schloss die Kellertür zu und forderte den Mittdreißiger auf, sich zu entkleiden. Auf dessen Sträuben hin wurde der Angeklagte gewalttätig. Er schlug ihn und stach auch mit einem spitzen Gegenstand mehrmals auf den Handrücken seines Opfers ein, das sich der Vergewaltigung letztlich nicht erwehren konnte.

Dass diese Vergewaltigung und die von zwei anderen Männern erdacht und Grundlage eines Komplotts gegen den Angeklagten gewesen sein sollen, wie von der Verteidigung behauptet, entkräftete die Staatsanwältin zum einen damit, dass das Opfer auf Drängen von Freunden, die ihm die Vergewaltigung wegen seiner plötzlichen Wesensveränderung glaubten, Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Zum anderen hatten die beiden anderen betroffenen Männer sich ursprünglich nicht bei der Polizei melden wollen. Der eine Mann hatte sich jenem Notarzt anvertraut, der seinen Suizidversuch verhindert hatte. Die Vergewaltigung des anderen Mannes war erst durch Zeugenvernehmungen ans Tageslicht gekommen. Diese beiden Männer, erklärte die Anklägerin, gehören dem muslimischen Kulturkreis an und würden sich durch einen sexuellen Übergriff besonders in der Ehre verletzt fühlen. Daher sei es unwahrscheinlich, dass sie sich eine solche Geschichte ausdenken würden.

Nach dem Plädoyer der Anklägerin beantragte der Verteidiger, noch einmal in die Beweisaufnahme einzutreten. Sein Argument: Die beiden anderen vermeintlichen Opfer seien nicht als Zeugen gehört worden. Obwohl - einer schon, allerdings stellte sich hinterher heraus, dass der Dolmetscher nicht vereidigt war. Somit war diese Zeugenaussage hinfällig. Die Kammer lehnte den Antrag ab, weil statt der betroffenen Männer die Ermittlungsbeamten ausgesagt hatten. Auch alle Argumente, die er in seinem Plädoyer zur Entlastung seines Mandanten ins Feld führte, überzeugten die Kammer nicht.

Entzug angeordnet

Letztlich wurde gegen den Tschetschenen für den räuberischen Diebstahl in Schönburg samt Körperverletzung eine Einzelhaftstrafe von sieben Jahren verhängt. Für die Vergewaltigung soll er sechs Jahre einsitzen. Daraus ergaben sich als Gesamtstrafe erwähnte neun Jahre Haft, wobei der Angeklagte zeitweise wegen seiner Drogensucht in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll. Darüber hinaus hat er dem schwer verletzten Hauseigentümer 2.500 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Wie von seinen Kompagnons wird auch von ihm der Wert der erlangten Beute, insgesamt 1.250 Euro, eingezogen. (Jana Kainz)