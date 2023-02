Theater Naumburg Neues Premierenstück widmet sich der schwindenden Liebe

Im Theatersaal erhält die Naumburger Inszenierung von Martin Heckmanns Schauspiel „Das wundervolle Zwischending“ den Feinschliff. Was den Regisseur an dem Stück, das am 3. März 2023 erstmals in der Domstadt aufgeführt wird, fasziniert.