Neues Gewinnspiel startet: „Hallo, ich bin's!“

Naumburg/Nebra - Immer wieder hat Tageblatt/MZ in den vergangenen Jahren versucht, seinen Lesern mit Gewinnspielen und Aktionen etwas Freude, Abwechslung und die Chance auf attraktive Preise zu schenken. So kommt etwa unser Drohnen-Fotorätsel derzeit sehr gut an. Eine Herausforderung für die jeweils weit über 100 Teilnehmer waren die „Heimatentdecker“ im Jahr 2019 und die „Foto-Challenge“ in 2020.

Nun startet eine neue Aktion - und keine Angst, diesmal muss man nicht Hunderte Kilometer durch die Gegend fahren wie bei den „Heimat-Entdeckern“. Stattdessen kann man bequem aus dem heimischen Sessel heraus rätseln. „Hallo, ich bin’s!“ heißt die neue Aktion. Gespielt wird per Zeitung und WhatsApp (siehe Kasten rechts), was die meisten von Ihnen sicher auf dem Handy installiert haben.

Diverse Hinweise im Laufe der Woche

Im Prinzip handelt es sich um ein kinderleichtes „Wer oder was bin ich?“. Unsere Redaktion wählt pro Runde eine mehr oder weniger bekannte Persönlichkeit der Region oder auch einen Ort oder einen regionaltypischen Gegenstand aus, den es zu erraten gilt. Dazu werden in unserer Zeitung im Laufe der Woche diverse Hinweise gegeben. Am ersten Tag noch ganz allgemein, im Folgenden etwas konkreter, aber immer ein wenig mit Augenzwinkern und „Um-die-Ecke-Denken“.

Vielleicht erklärt es sich am besten an einem Beispiel. So könnte es also heißen:

„Hallo, ich bin’s - ein aktiver Rentner.“

Noch ein wenig unkonkret, klar. In der nächsten Ausgabe würde dann vielleicht folgen:

„In Naumburg tanzt keiner mehr nach meiner Pfeife, in meiner Heimat aber schon noch manchmal.“

Die Lösung würde dann womöglich auch noch keiner der Mitspieler erraten, doch in den Tagen darauf kämen folgende Hinweise dazu:

„Wäre ich ein Tier, dann womöglich ein Chamäleon.“

„Wäre ich beim Biertrinken Patriot, käme mir nur Benediktiner ins Glas.“

„Ich habe eine Y-Allergie.“

Und als letzter und klarster Hinweis hieße es am Ende:

„Um meine Tochter muss ich mir keine Sorgen machen, obwohl sie seit Jahren keine Reiche mehr ist.“

Na, haben Sie es erraten? Es handelt sich natürlich um den ehemaligen Landrat Harri Reiche. Er ist als Rentner noch in diversen Ehrenämtern aktiv, nur nicht mehr so oft in der Naumburger Kreisverwaltung. Sein Parteibuch war erst dunkelrot (SED), dann führte er eine rote SPD-Fraktion, und später wurde er sogar von der schwarzen CDU und der gelben FDP unterstützt - daher der chamäleonhafte Farbwechsel. Zuweilen leitet Reiche (dessen Vorname mit „i“ und nicht mit „y“ geschrieben wird!) als Schiedsrichter noch Alt-Herren-Spiele, und alle tanzen nach seiner Pfeife. Dass er in Wohlmirstedt und damit in der Gemeinde Kaiserpfalz wohnt, wo früher die Benediktiner ihr Kloster hatten, ist bekannt. Und schließlich: Seine Tochter Marika heißt inzwischen nicht mehr Reiche, sondern Hesse. Wenn man etwas Spaß am Knobeln und Interesse an der Heimat hat, konnte man da durchaus drauf kommen. Natürlich ist es aber auch erlaubt, in der Nachbarschaft herumzufragen und gemeinsam zu grübeln.

Gutscheine warten auf die Pfiffigsten

Selbstverständlich sollen die pfiffigsten Tageblatt/MZ-Leser bei den diversen Runden von „Hallo, ich bin’s“ belohnt werden. Wer uns zuerst die Lösung des jeweiligen Rätsels per WhatsApp schreibt, darf sich über einen 75-Euro-Warengutschein für das Naumburger E-Center von Daniel Hinze freuen. Dieser war schon in den vergangenen Jahren großer Unterstützer der Aktionen unserer Zeitung. Und Hinze legt noch einen Hauptpreis oben drauf. Einen 250-Euro-Gutschein erhält derjenige, der in den zehn von uns vorgesehenen Spielrunden am besten abschneidet. Nun aber heißt es für Interessierte, sich anzumelden. Die erste offizielle Spielrunde hat am Sonnabend begonnen. Den ersten Hinweis gibt es hier:

Runde 1, Tipp 1: Ich bin über 60 Jahre alt, kassiere aber keine Rente.

Zugegeben, dieser Tipp ist noch sehr vage, aber der nächste folgt ja schon am Montag. Und nicht vergessen: Immer schön um die Ecke denken! Um den Überblick behalten zu können, ist die Teilnahme am Spiel „Hallo, ich bin’s!“ auf 111 Teilnehmer begrenzt. Interessierte schreiben einfach eine WhatsApp mit Vorname, Name, Alter und Wohnort an die Nummer 0157/70726026. Anschließend bekommen Sie eine Bestätigung und die kurzen, sehr einfachen Spielregeln. Die Mitspieler sehen - wie alle Leser - jeden Tag einen neuen Hinweis in Tageblatt/MZ. Pro Runde darf jeder Mitspieler einen Tipp abgeben. Wer als Erster die richtige Antwort gegeben hat und den 75-Euro- E-Center-Gutschein gewinnt, wird erst am Ende jeder Runde verraten.

Für die Gesamtwertung wichtig: Wer bereits nach dem ersten Hinweis richtig rät (auch wenn das unwahrscheinlich ist), bekommt sechs Punkte gutgeschrieben. Mit jedem Tag und neuem Hinweis, den man benötigt, wird es ein Punkt weniger. Wer also erst am Freitag auf die Lösung kommt, erhält nur noch einen Zähler.

Registrieren können sich Interessierte mit Vorname, Name, Wohnort und Alter unter 0157/ 70726026 per WhatsApp. Über die Nummer erfolgt auch die Abgabe der Lösungen.