Neuer Name in der Siegerliste des Freyburger Knabenturniers

Freyburg - Chemie Leipzig war 1975 der erste Sieger. In den Folgejahren reihten sich weitere Traditionsvereine wie Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin, Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt und sogar Admira/Wacker Wien, Feyenoord Rotterdam sowie Bayern München in die Liste der Titelträger ein. Im vergangenen Jahr setzte sich der FC Erzgebirge Aue durch. Und seit Samstagnachmittag steht in den Annalen des traditionsreichen Freyburger Knabenturniers ein weiterer neuer Name: 1. FC Neubrandenburg. Die Talente aus der früheren DDR-Bezirkshauptstadt im heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gewannen die 47. Auflage dieses D-Junioren-Turniers. Im Finale gelang dem 1. FCN ein 1:0-Erfolg gegen das andere dominierende Team dieses Wettbewerbs, den SV Dessau 05.