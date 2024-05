Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsroda - Am Ende habe seine Freundin irgendwie schon recht damit, dass es für den Interviewtermin mit unserer Zeitung kaum einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte geben können, sagt Knut Kaske lachend, als er uns im Feuerwehrhaus seines Heimatortes Braunsroda dankenswerterweise doch für ein Gespräch zur Verfügung steht. „Die zurückliegenden Tage und Wochen waren echt total dicht getaktet, weil ich unwahrscheinlich viele Dinge zu erledigen hatte“, so der 34-Jährige, der als Leiter der 20 Aktive zählenden Ortswehr Braunsroda zu den unzähligen engagierten Kameraden und Kameradinnen gehört, die uns im Ernstfall als Helfer in der Not beiseitestehen und Wertschätzung und Respekt verdienen.