Strahinja Vucetic, hier im Heimspiel gegen den HSV Insel Usedom, war mit elf Treffern erfolgreichster HCB-Werfer am Samstagabend in der Ostholsteinhalle in Grömitz. Aber auch der Serbe konnte die 29:34-Niederlage seines Teams beim Debüt des neuen Trainers Fabian Kunze nicht verhindern.

Grömitz/Plotha. - „Natürlich haben wir uns das etwas anders vorgestellt, aber - und das hat mir der Vorstand bestätigt - es waren auch schon Fortschritte zu erkennen“, sagt Fabian Kunze. Der neue Trainer der Drittliga-Handballer des HCB konnte zwar bei seinem Debüt auf der Bank der Burgenländer am Samstagabend in der Ostholsteinhalle in Grömitz nicht den erhofften Ertrag, sprich: einen Sieg, einfahren. Er sei jedoch trotz der 29:34-Niederlage seines Teams zum Rückrundenstart bei der gastgebenden HSG Ostsee und trotz eines weiteren Ausfalls (Marc Esche sagte am Freitag ab und konnte wegen Knieproblemen nicht auflaufen) optimistisch.