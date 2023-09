Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Am Donnerstag hatten sich die Bulabana-Mitarbeiter von ihrem Chef Detlef Apel nach dessen plötzlicher Entlassung verabschieden müssen. Am heutigen Dienstag stand Apels Nachfolger in der Tür: Burkhard Jarzyna. Er war am Abend zuvor vom Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft („Kubi“) zum neuen Geschäftsführer bestellt worden. Der 61-Jährige hat als „Kubi“-Chef nun das Sagen im Naumburger Sport- und Freizeitbad sowie im Bad Kösener Kösalina.