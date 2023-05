Naumburg - Geht es nach Winfrid Parkinson, dann werden die Naumburger ab Herbst und in den Monaten und Jahren darauf immer wieder vor Schaufenstern der Innenstadt oder an anderen öffentlichen Plätzen stehenbleiben. Sie werden großformatige Bilder, also Fotografien, Gemälde oder Grafiken sehen und darüber ins Gespräch kommen. Es werden Motive sein, die Naumburg - früher wie heute - zeigen, oder die von Naumburgern gemalt oder fotografiert wurden. „1.000 Jahre - 1.000 Bilder“, so nennt der 74-Jährige die Aktion, mit der er sich am fünfjährigen Countdown bis zum großen Stadtjubiläum 2028 beteiligen möchte.

