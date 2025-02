Naumburg. - Es gibt landauf, landab viele Kinder und Jugendliche mit Defiziten, etwa im Bereich der Sprache, die dank staatlicher Zuschüsse und Programme gezielt gefördert werden können. Der Neu-Naumburger Hartmut Bindara ist aber der Ansicht, dass auch der Nachwuchs, der begabt und interessiert ist, eine Förderung verdient, es dafür aber kaum Angebote gibt. Darum hat er sich das auf die Fahne geschrieben und dazu den Verein „Akademie für Natur- und Kulturwissenschaftliche Bildung Naumburg“ gegründet.

Lange in Jena zu Pilzen geforscht

Bindaras eigenes Steckenpferd ist die Biologie. Diese hat der gebürtige Thüringer studiert und gelehrt, darin hat er im Teilbereich der mikroskopischen Pilze („was fälschlicherweise immer als Schimmel bezeichnet wird“) geforscht, lange Jahre in Jena.

Die Jugendlichen sind mit Interesse bei der Sache. (Foto: Torsten Biel)

Als er nun 2023 in den Ruhestand ging, wollte er zugleich einen Ortswechsel vollziehen, auch, weil in der Uni-Stadt unterhalb der Kernberge dank vieler Institute bereits genügend Angebote für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs bestehen. Bindara schaute sich Zeitz und Weißenfels an, auch Gehöfte in umliegenden Dörfern, entschied sich aber für Naumburg, da es „die Perle der Region ist“, wie er sagt. Er kaufte ein Haus am Othmarsweg, nahm mit diesem auch sofort an „Weihnachtliches in den Höfen“ teil, knüpfte Kontakte und fand zügig zehn Mitstreiter für seinen Verein zur natur- und kulturwissenschaftlichen Bildung.

Start mit der Freien Schule „Jan Hus“

Vor allem aber klapperte er Schulen ab. Im Gespräch mit Tageblatt/MZ sprudeln die Namen aller Sekundarschulleiter der Region nur so aus ihm heraus. In einer Einrichtung hat es auch sofort mit einer Kooperation geklappt. In der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ bietet Hartmut Bindara seit September eine naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft an. Acht Siebt- bis Neuntklässler („Das ist die Obergrenze, um konzentriert arbeiten zu können“) will er in der AG mit Experimenten begeistern und fördern. Leberzellen haben sie schon mikroskopiert. Am gestrigen Mittwoch hatte Bindara Salzkrebse dabei, auch ein spezielles Mikroskop bringt er von zu Hause mit. Noch individueller ist seine „Begabtenförderung“ an der Freien Schule. Zwei Jugendliche nehmen diese derzeit wahr. „Ein Mädchen hat vor, das Abitur zu machen und will aufs Gymnasium wechseln. Da bereite ich sie ganz gezielt vor, so dass sie beispielsweise in Mathe auf dem gleichen Stand der jetzigen Gymnasiasten ist“, erzählt Bindara. Der zweite Schüler stammt aus einer Winzerfamilie und wolle selbst Winzer werden. „Er wird unter meiner Anleitung ein Experiment zu Hause durchführen, in dem er Setzlinge mit unterschiedlichen Bedingungen aufzieht.“

Gespräche auch mit dem Domgymnasium und der Landesschule Pforta

Gerne hätte Bindara auch Schüler der Schweitzer- und der Humboldt-Sekundarschule in seinem „Begabtenkurs“ gehabt, doch das habe im ersten Anlauf nicht geklappt. „Wobei ich es nicht glaube, dass da unter zusammen vielleicht 1.000 Schülern keine Interessierten dabei sind. Da bleibe ich dran.“

Überhaupt möchte er die Jugendlichen verschiedener Schulformen in Naumburg und Umgebung zusammenbringen. Ihm schwebt ein Modell à la Droyßig, wo Schüler anderen Schülern als „Junior Teacher“ helfen, vor. Sekundarschüler, vor allem auch Domgymnasiasten, die vielleicht später mal Lehrer, Mediziner oder Biologen werden wollen, würde Bindara gerne zu „Tutoren“ ausbilden, um Arbeitsgemeinschaften und Kurse anzubieten. Diese könnten über einen Fördertopf des Landes auch eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Für die Lerninhalte habe er Unmengen von hochwertigen Arbeitsmaterialien, schließlich betreibt er seit Jahren eine Website, auf der, für die Jugend kostenlos, Tausende mikroskopische Aufnahmen, eine Wissensdatenbank und Anleitungen zu einfachen Experimenten eingestellt sind. Zudem würde der Neu-Naumburger auch Räume auf seinem Grundstück für die Kurse zur Verfügung stellen. „Als Neu-Naumburger bin ich aber auf Hilfe und Kontakte angewiesen, damit es meine eigene Kapazität nicht übersteigt“, sagt Hartmut Bindara. Wer ihn unterstützen möchte, kann sich gerne an ihn wenden. Bis dahin werde er weiter bei Schulen und anderen Interessierten Klinken putzen.

Kontakt über www.binde-verlag.de oder Telefon: 01523/6 94 64 60