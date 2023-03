Der Netto-Markt im Einkaufscarré in der Kösener Straße in Naumburg soll im April schließen. Das trifft viele Ältere im Umfeld hart. Unterschriften werden nun gesammelt.

Naumburg - Wenn es einen Ort der Gewohnheit wie einen vertrauten Einkaufsmarkt nicht mehr gibt, herrscht Verärgerung und Enttäuschung. Das war so, als die Rossmann-Filiale in der Herrenstraße ihre Pforten schloss und sich fernab der Innenstadt ansiedelte. Im Fall des Netto-Marktes im Einkaufscarré in der Kösener Straße flossen in den vergangenen Wochen sogar Tränen. Denn für ältere, oft auch gehbeeinträchtigte Bürger, die in dem Gebäudekomplex oder im weiteren Umfeld wohnen, ist der Markt die einzige Adresse. Eine wichtige Einkaufsmöglichkeit bricht für sie weg.