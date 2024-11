Da stand so mancher noch am Bierstand... Nebras Poweleit schnürt Doppelpack schon in der 2. Spielminute

Fußball: Lukas Poweleit entscheidet Kreisoberliga-Derby in Bad Bibra. In Bad Kösen ist Mirko Bönicke der Matchwinner. In der Landesklasse ist Freyburg erfolgreich, während Laucha zu viele Chancen vergibt.