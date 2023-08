Vorjahresvize FC ZWK, Baumersrodaer und Aufsteiger Bad Bibra/Saubach starten am Sonntag in das neue Spieljahr.

Naumburg - Nach dem Aufstieg von Burgenlandmeister Naumburg II und dem freiwilligen Rückzug der Kombination Lossa/Rastenberg in die Kreisoberliga (Tageblatt/MZ berichtete jeweils) gehen in der am Freitag, 18.30 Uhr, mit der Partie Langendorf/WFV - Großgrimma/Hohenmölsen beginnenden Saison 2023/24 in der Kreisoberliga nur noch drei Teams der Saale-Unstrut-Finne-Region an den Start. Wir haben im Vorfeld mit den Trainern gesprochen.