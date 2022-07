Naumburgerin entdeckt mit nur einem Fahrschein Mitteldeutschland

Naumburg - Die Eintrittskarte in die Freiheit ist kleiner als eine Kreditkarte. Nicole Single hat ihr Ticket in der Handyhülle. Immer an der Frau sozusagen. Auch einen Plan hat sie mit dabei, auf dem einige Linien schon farbig markiert sind. Er zeigt das Schienennetz Mitteldeutschlands, rosa sind die Strecken, auf denen die Naumburgerin in den vergangenen Wochen unterwegs war - und das für nur neun Euro im Monat. „Ich habe gelesen, dass das Ticket die Freiheit zurückgibt, das trifft es“, sagt Nicole Single.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<