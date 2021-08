Naumburger wird Tippspiel-Wochensieger

Naumburg - Carl Hoffrichter aus Naumburg hat die dritte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 25-Jährige kam wie René Seibeck (Naumburg) und Ralf Nebe (Freyburg) auf 13 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Hoffrichter arbeitet als Elektroniker beim Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne in Freyburg und gehört zum Landesliga-Team des SC Naumburg. Den derzeit großen Konkurrenzkampf wegen des breiten Kaders der Domstädter sieht er gelassen. „Solange wir gewinnen, ist alles gut. Aber auch so ist die Stimmung in der Mannschaft bestens. Es passt von den Charakteren her“, sagte Hoffrichter nach dem 3:0-Erfolg bei Rot-Weiß Alsleben (wir berichteten).

Resultate/Carl Hoffrichters Tipps:

RW Alsleben - SC Naumburg 0:3/0:3

Freyburg - Herrengosserstedt 8:2/4:0

BSC Laucha - Wacker Wengelsdorf 0:0/2:0

Bad Bibra/Saubach - Gleinaer SV 2:1/3:1

Klosterhäseler - Schönburg/Possenhain 1:2/1:2

SG ZW Karsdorf - Baumersroda II 1:0/4:0

SV Mertendorf - BW Bad Kösen abgesagt

FC ZWK Nebra - GG Osterfeld 5:1/5:1

Lossa/Rastenberg - TSV Tröglitz abgesagt

TSV Großkorbetha - Naumburg II 1:3/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Tino Jaenisch (Freyburg) 36

2. Max Derwel (Naumburg) 35

3. Chris Kowsky (Karsdorf) 34

4. Stefan Lehwald (Freyburg) 33

5. Juliane Gorn (Freyburg) 32

6. René Seibeck (Naumburg) 31

6. Enrico Schieck (Tagewerben) 31

6. Stefanie Paloch (Laucha) 31

9. Sebastian Braune (Eckartsberga) 30

9. Jan Stenke (Freyburg) 30

9. Frank Kralowetz (Naumburg) 30

9. Axel Böttger (Wetzendorf) 30

9. Marcus Conneus (Naumburg) 30

Bestes Team der dritten Runde war die „Kofferbande“ - das sind die Brüder Patrick, Lucas und Hannes Hoffmann aus Weischütz - mit 11,33 Punkten im Schnitt. Führende der Mannschaftsgesamtwertung sind nun die „Freyburger Jungs“ (Tino Jaenisch, Ralf Nebe, Jens Butthof) mit 27,67 Zählern. (tok)

Anmeldung und Tippabgabe unter: www.kicktipp.de/tageblatt