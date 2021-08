Naumburger Weingut verbindet Fest mit Hilfsaktion

Naumburg/Ahrweiler - Die Winzer des Weinanbaugebietes an der Ahr im Westen Deutschlands sind von der Flutkatastrophe im Juli hart getroffen worden. So auch das Weingut Peter Kriechel in Ahrweiler. „Der 14. Juli 2021 geht wohl als schwärzester Tag des Weingutes und des Ahrtals in die Geschichte ein. Eine nie dagewesene und unvorstellbare Flut hat alles mitgerissen und zerstört. Wir müssen uns erst einmal sortieren und das retten, was noch zu retten ist. Unsere Keller und Lager sind bis zur Decke von der Flut erfasst. Wir sind zur Zeit sehr dankbar, dass alle Familienangehörigen wohlauf sind und drücken den Menschen im Ahrtal ganz fest die Daumen“, heißt es auf der Internetseite des Weingutes. Hilfe und Unterstützung bekommt Familie Kriechel indes vom Weingut Steinmeister Prof. Wartenberg aus Naumburg.

Dort fand im Zusammenhang mit dem Sommerweinfest des Gutes am Sonnabend eine Tombola statt, bei der gegen Spenden Lose abgeben wurden. Im Vorfeld hatte das Weingut Freunde, Bekannte und alle weiteren Interessenten aufgerufen, Sachpreise zu spenden, die dann verlost wurden. Launig präsentiert von Jörg Kreutzner und Elisabeth Wartenberg fand die Auslosung ein großes Publikum. Außerdem wurde Wein aus dem Gut der Familie Kriechel gegen Spenden abgegeben, der von einem Besuch vor Ort mitgebracht worden war. Heinrich Sauer war selbst nach Ahrweiler gefahren und hatte sich die dort noch immer schlimme Situation angesehen. Mit dem Auto voller Lehm beklebter Flaschen Flutwein war er betroffen zurückgekehrt. Zudem standen Spendendosen bereit. Der gesamte Erlös der Aktion werde nun an die Ahr weitergegeben, hatte Maria Wartenberg bereits im Vorfeld der Aktion angekündigt.

Das Sommerweinfest war gut besucht. Das Wetter bot den passenden Rahmen für den Aufenthalt im Garten, wo Zeltdächer und Bäume für Schatten sorgten. Die Band „3 G“ bot während der Verkostung der hauseigenen Weine eine stimmungsvolle musikalische Unterhaltung. (löf/ag)