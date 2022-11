Naumburger Weihnachtsbaum kommt aus Wethau

Naumburg - Nachdem bei vielen Naumburgern - sicher auch durch das spätsommerliche Wetter - die Vorweihnachtsstimmung in weiter Ferne lag, rückt die Adventszeit mit nun auch tieferen Temperaturen näher. Optisch unterstützt wird dies durch den alljährlichen Weihnachtsbaum auf dem Naumburger Markt. Mitarbeiter des Bauhofes stellten am Montag die reichlich acht Meter hohe Tanne auf.

Wie jedes Jahr wurden sie vom Kran-Unternehmen Haag aus Dornburg unterstützt. Die Tanne kommt in diesem Jahr von Familie Uhlmann aus der Wethauer Funkenburg. Im Vorfeld hatte es zahlreiche Bürger gegeben, die einen Baum zur Verfügung stellen wollten, heißt es. Auf einem großen Hänger fuhr das ausladende Schmuckstück auch durch die enge Jakobsstraße, wo schon die Leuchtdekoration hängt.

Randolf Bombach „spitzte“ anschließend die mit vielen Zapfen behangene Tanne an, so dass sie in die Bodenhülse in der Marktmitte passt. Auch der Kreisverkehr am Stephanplatz erhielt noch seinen Weihnachtsbaum. (nt)